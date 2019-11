Acqua alta a Venezia | attesa un'altra marea da codice rosso DIRETTA

Maltempo - in Veneto è allerta meteo rossa. A Venezia Acqua alta potrebbe raggiungere i 150cm : Continua l'ondata di Maltempo che da giorni si sta abbattendo su gran parte dell'Italia. allerta meteo rossa oggi in alcuni settori del Veneto e arancione sulla provincia autonoma di Bolzano, su parte del Friuli Venezia Giulia e su gran parte dei territori di Veneto, Liguria e Toscana. allerta gialla su un’altra decina di Regioni.Continua a leggere

Acqua alta A VENEZIA/ Sgarbi : Mose necessario - subito un'Authority per la bellezza : VENEZIA rischia di spronfondare nel mare, Vittorio Sgarbi spiega quali sono le emergenze a cui porre rimedio, ecco di cosa si tratta

Acqua alta a Venezia - le immagini dal drone VIDEO : Il drone di Sky TG24 sorvola Venezia e offre suggestive immagini notturne mentre in città sono ancora ore di apprensione: le previsioni parlano di un atteso nuovo picco di Acqua alta. Intanto comincia la conta dei danni e si parla di centinaia di milioni. Dal Consiglio dei Ministri arrivano 20 milioni per la prima emergenza. "Non vi lasceremo soli" dice Conte. Slitta di un mese il pagamento della Tari in città.

Venezia - centinaia di libri distrutti nella storica Libreria Acqua alta : “L’Acqua alta ce l’aspettiamo - ma così alta no”. E la mareggiata distrugge anche l’edicola storica : Quando varcano la sua soglia, dopo averla finalmente trovata nel groviglio di calli, i turisti rimangono tutti a bocca aperta, estasiati davanti a quella che è stata definita “la Libreria più bella del mondo“. È la Libreria Acqua alta di Venezia, chiamata così perché, essendo affacciata direttamente su uno dei canali, il proprietario Luigi Frizzo ha pensato di disporre i suoi libri all’interno di una gondola (vera!), barche e ...

Allerta Meteo - nuova Tempesta irrompe nel Mediterraneo : 3 giorni da incubo - fiato sospeso per l’Acqua alta a Venezia. Allarme Liguria - Roma e Neve sulle Alpi : Allerta Meteo – L’Italia si appresta a vivere altri tre giorni da incubo: un nuovo Ciclone sta per colpire il nostro Paese, proveniente dal Circolo Polare Artico e diretto nel Mediterraneo occidentale. La Tempesta, denominata ufficialmente Günther dall’Università di Berlino, è profonda 994hPa e si trova nel Golfo di Biscaglia. Nelle prossime ore si muoverà rapidamente verso l’Italia, scatenando fenomeni estremi analoghi a ...

Allerta Meteo - nuova Tempesta irrompe nel Mediterraneo : 3 giorni da incubo - fiato sospeso per l’Acqua alta a Venezia. Allarme Liguria - Roma e Neve sulle Alpi : Allerta Meteo – L’Italia si appresta a vivere altri tre giorni da incubo: un nuovo Ciclone sta per colpire il nostro Paese, proveniente dal Circolo Polare Artico e diretto nel Mediterraneo occidentale. La Tempesta, denominata ufficialmente Günther dall’Università di Berlino, è profonda 994hPa e si trova nel Golfo di Biscaglia. Nelle prossime ore si muoverà rapidamente verso l’Italia, scatenando fenomeni estremi analoghi a ...

Acqua alta A VENEZIA/ Nel pavimento di San Marco una lezione per tutti : L'ACQUA ALTA a m 1,90 ha allagato VENEZIA causando danni gravissimi per centinaia di milioni di euro. Chiesa di san Marco a rischio. È polemica sul Mose.

Allerta Meteo - Scuole Chiuse anche Venerdì 15 Novembre : allarme maltempo e Acqua alta da Roma a Venezia [ELENCO] : Allerta Meteo – Nuovo allarme maltempo sull’Italia: una nuova perturbazione proveniente dal circolo polare artico sta arrivando nel Mediterraneo occidentale provocando fenomeni estremi tra stasera, domani, sabato e domenica in tutto il nostro Paese. Per questo motivo, Venerdì 15 Novembre le Scuole rimarranno Chiuse in molti comuni. Di seguito l’elenco dei comuni che hanno emanato ufficiale ordinanza: Grosseto Chioggia ...

Venezia - Berlusconi nell’Acqua alta in piazza San Marco. VIDEO : Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, è stato in visita a Venezia nella mattinata del 14 novembre, a poche ore di distanza dall'acqua alta che ha allagato in maniera drammatica il capoluogo veneto (GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE). L'ex presidente del Consiglio è stato accompagnato dal governatore Luca Zaia, dal sindaco Luigi Brugnaro e da Renato Brunetta. Berlusconi, munito di stivali di gomma, ha attraversato piazza San Marco ...

Acqua alta a Venezia : “Altro che cambiamenti climatici - le cause sono marea e scirocco. Mose inutilizzabile nell’arco di 10 anni” : Con il disastro dell’Acqua alta a Venezia, che ha messo in ginocchio la città, vengono tirati in ballo anche i cambiamenti climatici tra le cause. L’evento delle scorse ore ha avuto una grande eccezionalità, basti pensare che è la seconda misurazione più alta (187cm) dall’alluvione del 1966. Questa eccezionalità è stata favorita da una coincidenza di fattori, così come spiegato dal giornalista scientifico Luigi Bignami: “Si legge ovunque che ...

Perché il MOSE non è stato alzato per proteggere Venezia dall’Acqua alta : Francesco Ossola, ingegnere, docente universitario a Torino e "commissario tecnico" del MOSE, ha spiegato per quale ragione non sono state alzate le paratie due sere fa per impedire all'acqua alta di sommergere Venezia. L'opera non è ancora conclusa e non sono stati neppure effettuati test e collaudi.Continua a leggere

Acqua alta Venezia - Elisabetta Spitz commissario al Mose. Conte : fino a 20.000 euro agli esercenti : La notte è trascorsa tranquilla a Venezia, senza picchi di marea né allarmi per il maltempo. La città, dopo 48 ore da incubo, ha potuto tirare il respiro. Oggi la laguna si...

Acqua alta a Venezia - le onde contro l'Hotel Gabrielli. VIDEO : Il livello dell'Acqua che sale, fino ad occupare metà della porta a vetri che segna l'ingresso dello storico Hotel Gabrielli di Venezia. Il VIDEO è stato girato nella notte tra domenica e lunedì, quando l'Acqua alta ha raggiunto i 187cm di altezza e poi postato sulla piattaforma Storyful. Vista dall'interno della hall, la forza dell'Acqua che ha provocato danni incalcolabili alla città (IL LIVEBLOG), è davvero spaventosa: le onde che arrivano ...

Acqua alta a Venezia : i dipinti del Canaletto spiegano il disastro : Venezia è tornata nuovamente a fare i conti con l'Acqua alta: e, mentre si contano i danni, si discute sul modo migliore per affrontare le conseguenze di un fenomeno con il quale la città convive da sempre. E interviene anche il Canaletto: è proprio a partire da alcuni suoi dipinti che gli studiosi hanno cercato di comprendere in che modo l’Acqua ha cambiato il volto di Venezia nei secoli.Continua a leggere