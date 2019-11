Wolves Coming I lupi di Liu Ruowang invadono piazza Municipio

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 14 novembre 2019) Da oggi, fino al 31 marzo,ospita la singolare installazione dell’artista cinese Liu. Un aggressivo branco di cento– fusioni in ferro ognuna del peso di 280 kg – arriva dal mare a minacciare un impotente guerriero. E’ la dura risposta della natura alla devastazioni compiute dall’uomo nei confronti dell’ambiente. La mostra propone una riflessione critica sui valori della civilizzazione e sulla grande incertezza in cui viviamo oggi, per contrastare il rischio di un progressivo e irreversibile annientamento del mondo. Liuè uno dei maggiori artisti contemporanei della Cina, scultore e pittore.è già stata esposta due volte in Italia. Nel 2015 alla Biennale di Venezia, nel Padiglione di San Marino e, sempre nello stesso anno, a Torino, nella sede dell’Università. In entrambi i casi inscenava una ...

