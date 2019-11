Sicilia : caro voli - Codacons presenta esposto a procure Catania e Palermo (2) : (Adnkronos) - Il Codacons chiederà anche un incontro a Enac per sollecitare "un intervento urgente". "L'insularità - sottolinea l'associazione - non si può tradurre in un costante processo di isolamento della Sicilia, in aperta violazione del regime di continuità territoriale. Non si può far pagare

Sicilia : Cantarella (Lega) - ‘caro voli? Da politica serve strategia unica’ : Palermo, 13 nov. (Adnkronos) – “Sul caro voli si sta andando avanti in maniera confusa, il rischio è che nessuna delle iniziative in campo raggiunga lo scopo di abbassare realmente il prezzo dei voli da e per la Sicilia. La politica Siciliana deve fare uno sforzo di maggiore sintesi senza guardare alla propaganda e al consenso elettorale”. Così Fabio Cantarella, responsabile enti locali della Lega in Sicilia, interviene sulla ...

Caro viaggi in aereo per Natale - voli per la Sicilia aumentano del 365% : Scatta il Caro voli per tornare in Sicilia durante il Natale. Una pressi ormai consolidata a discapito dei giovani che vogliono tornare a casa per trascorrere in famiglia le festività natalizie e per i turisti. Un volo da Roma o da Milano per Palermo o Catania può superare le 500 euro. Come ogni anno, con l’avvicinarsi delle ferie natalizie, Federconsumatori riceve decine e decine di segnalazioni da parte di lavoratori e studenti del sud ...

Sicilia : caro voli - Codacons ‘Siciliani sequestrati - servono tariffe calmierate’ : Palermo, 8 nov. (Adnkronos) – Il Codacons si schiera a sostegno della tariffa sociale contro il ‘caro voli’ da e per la Sicilia annunciata oggi dal vice ministro alle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri. “Proprio ieri la nostra associazione ha presentato un esposto alle procure di Palermo e Catania denunciando i prezzi stellari dei voli che partono dalla Sicilia ‘ spiega il segretario nazionale Francesco ...

Sicilia : petizione online contro il caro biglietti : Palermo, 7 nov. (Adnkronos) – L’Unione industriali di Confcommercio Palermo lancia una petizione on line contro l’aumento indiscriminato del costo dei biglietti aerei da e per la Sicilia. “Pagare circa 500 euro per un biglietto aereo di sola andata per Roma è fuori da ogni logica e noi non vogliamo più subire passivamente una simile condizione di svantaggio – afferma il presidente Antonio Lo Coco – è ...

Sicilia : rincaro voli - Consulta giovanili chiede incontro a direttori aeroporti : Palermo, 7 nov. (Adnkronos) – Il presidente dell’Assemblea delle Consulte giovanili Siciliane Alessandro Magistro ha deciso di scrivere ai due amministratori degli aeroporti di Palermo e Catania per affrontare il tema del rincaro dei voli da e per la Sicilia. “Prezzi che fanno scandalo – sottolinea – specie sotto le festività attese da lavoratori e studenti che vogliono ricongiungersi ai propri cari. Vogliamo ...

