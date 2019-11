Per un comitato di alta consulenza europea con Draghi presidente

Comitato : stop a disagi - sabato protesta Per linea Roma-Viterbo : Roma – “Abbiamo ribadito in occasione sia del convegno ‘In-Mobilita” del 5 novembre, organizzato dalle segreterie regionali dei Sindacati Confederali presso la Sala Conferenze della Provincia di Viterbo, sia nell’incontro del Comitato Pendolari Romanord di giovedi’ 7 novembre al Teatro Le Sedie (Labaro), forti preoccupazioni per la situazione assurda venutasi a creare sulla ferrovia Roma-Viterbo, ...

Comitato trasporti : sabato protesta in piazza Per ferrovia Roma-Viterbo - stop a disagi : Roma – “Abbiamo ribadito in occasione sia del convegno ‘In-Mobilita” del 5 novembre, organizzato dalle segreterie regionali dei Sindacati Confederali presso la Sala Conferenze della Provincia di Viterbo, sia nell’incontro del Comitato Pendolari Romanord di giovedi’ 7 novembre al Teatro Le Sedie (Labaro), forti preoccupazioni per la situazione assurda venutasi a creare sulla ferrovia Roma-Viterbo, ...

Comitato San Siro : «Preoccupati Per i vincoli» : San Siro vincoli PGT – Dopo la delibera di oggi varata dalla Giunta di Milano, che ha ribadito la volontà di portare avanti un progetto che comprenda la rifunzionalizzazione del Meazza e ha vincolato le autorizzazioni a eventuali altre opere al Piano di Governo del Territorio, è arrivato il commento del Comitato Progetto San Siro. […] L'articolo Comitato San Siro: «Preoccupati per i vincoli» è stato realizzato da Calcio e Finanza - ...

Milano : 5 divieti di dimora Per esponenti del Comitato Autonomo Abitanti Barona (2) : (Adnkronos) - Dalle indagini è emerso che il Caab, che si propone pubblicamente come una associazione politica di sostegno nei confronti dei soggetti deboli che hanno bisogno di una casa, persegue invece altri fini. Offre una sistemazione alloggiativa ma in cambio di un’attività di resistenza agli s

Milano : 5 divieti di dimora Per esponenti del Comitato Autonomo Abitanti Barona : Milano, 30 ott. (Adnkronos) - Divieto di dimora a Milano per 5 esponenti del Comitato Autonomo Abitanti Barona. I cinque, di cui quattro italiani, B. E. di 25 anni, B. G. di 38 anni, G. S. di 21 anni, N.S.C. di 24 anni e un cittadino rumeno C.D.L. di 36 anni, tutti con precedenti di polizia per resi

Parlamento - contro le riforme ecco l’appello Per un ‘Comitato Per la repubblica parlamentare’ : Esprimiamo profonda preoccupazione per le modalità e soprattutto per le finalità, più o meno dichiarate, con cui il Parlamento sta procedendo a riforme, costituzionali e non, che riguardano la rappresentanza. Riteniamo di dover riaffermare il carattere della nostra forma Costituzionale e cioè una democrazia rappresentativa parlamentare, in cui, per Costituzione, il potere esecutivo è emanazione del Parlamento, che è composto da rappresentanti ...

Fumo - “sigarette da vietare anche all’aPerto”. La raccomandazione del Comitato di Bioetica al governo e al Parlamento : Il Fumo passivo fa male. Per questo, il Comitato Nazionale di Bioetica (Cnb) ha emesso una ‘mozione contro il tabagismo’ che raccomanda di estendere il divieti di fumare a luoghi aperti come parchi e spiagge, dove si ritrovano “anche bambini e donne in gravidanza”. Non solo: tra i posti citati dal documento ci sono “giardini pubblici, luoghi di spettacolo all’aperto, spiagge attrezzate, stadi, campi sportivi, ...

Riforme : comitato bipartisan Senato - 65 firme Per referendum contro taglio (2) : (AdnKronos) – Per l’azzurro Cangini, con il taglio dei parlamentari “si è manomessa la Costituzione solo per guadagnare qualche voto in più. Un fatto grave”, per questo con il referendum si cercherà di “trasferire nel Paese un dibattito che nel Palazzo non c’è stato”. Garavini di Italia Viva ha ricordato come la riforma del numero dei parlamentari sia “particolarmente penalizzante per le ...

Riforme : comitato bipartisan Senato - 65 firme Per referendum contro taglio : Roma, 9 ott. (AdnKronos) – Non è un comitato del No. Perché bisognerà vedere come andrà a finire l’iter del pacchetto di contrappesi al taglio del numero dei parlamentari. Ma è sicuramente un comitato per chiamare i cittadini ad esprimersi, con un referendum, sul taglio del numero dei parlamentari. Al Senato un fronte trasversale- con parlamentari di maggioranza e opposizione- si è organizzati per promuovere un referendum ...

Riforme : a Messina nasce il Comitato Per il No al referendum su taglio parlamentari : Palermo, 10 ott. (AdnKronos) - Si è costituito a Messina il Comitato provinciale per il No al referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari. Il sodalizio raccoglierà le firme per tenere un referendum confermativo e sostenere successivamente il No al taglio dei parlamentari, previsto dall’enn

Blitz Comitato Per l’Aniene contro l’alveo in secca dell’Aniene : Roma – Il fiume Aniene versa da mesi in condizioni assai preoccupanti a causa della sua portata idrica ridotta al lumicino nonostante i nubifragi avvenuti nelle ultime settimane. Una situazione allarmante che si ripete ogni anno con il tornare dell’estate, e che ormai non può più essere definita episodica. A Subiaco, sotto il ponte medievale di san Francesco infatti il fiume è ridotto ad un ruscello, mentre a monte della ex Cartiera ...

Mantova : “Cimitero ebraico sta Per essere profanato”. Accuse di razzismo dal direttore del comitato Per la preservazione in Europa : “Siamo giunti alla conclusione che Lei e il consiglio comunale di Mantova stiate attuando una politica istituzionalizzata di antisemitismo e razzismo nei confronti della più antica minoranza religiosa non cristiana dell’Italia, il popolo ebraico”. Queste le pesanti Accuse contenute nella lettera che il Rabbino Abraham Ginsberg, direttore esecutivo del comitato per la preservazione dei Cimiteri Ebraici in Europa (The Commitee ...

Sicilia : comitato zone franche montane - 'all'Ars corsia preferenziale Per ddl' : Palermo, 26 set. (AdnKronos) - Una corsia preferenziale per la calendarizzazione del ddl sull’istituzione delle zone franche montane in Sicilia che introduce sgravi e incentivi fiscali in favore degli operatori economici delle aree interne dell'isola. E' la richiesta emersa dal tavolo che si è tenut

Usa - democratici preparano un comitato Per impeachment Trump dopo scandalo Ucraina. Biden : “Unica via se non consegna documenti” : Un comitato per proporre l’impeachment di Donald Trump. È la possibilità sulla quale stanno lavorando i democratici statunitensi in Congresso, che si incontreranno questa sera alle 22 ore italiane, dopo lo scandalo sull’Ucraina. Il presidente americano, infatti, avrebbe chiesto all’omologo ucraino, Volodymyr Zelensky di indagare su Joe Biden, ex vicepresidente sotto l’amministrazione Obama e candidato per la nomination ...