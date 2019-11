Maltempo Sicilia | ripristinati i collegamenti con le Eolie dopo 4 giorni

Maltempo Sicilia - mareggiata a Messina : crolla parte d’una palazzina : Le forti mareggiate della scorsa notte e di oggi hanno provocato a Messina il crollo di parte della palazzina cosiddetta ex Samar e un tratto di circa dieci metri di strada. L’edificio – non più utilizzato – fa parte di un ex cantiere navale, ormai dismesso, in prossimità del piazzale della stazione ferroviaria di Contesse. Lo scorso anno in quel tratto di costa, soggetto all’erosione, sono stati realizzati degli argini ...

Maltempo Sicilia - frana sulla SS385 : traffico sbloccato : traffico sbloccato sulla strada statale 385 ‘Di Palagonia’ chiusa oggi tra Grammichele e Caltagirone, in entrambe le direzioni, a causa di una una frana provocata dal Maltempo. La strada era stata chiusa dal km 48 al km 55, nel catanese. L'articolo Maltempo Sicilia, frana sulla SS385: traffico sbloccato sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Sicilia : conta dei danni nel catanese - sopralluoghi a Caltagirone : Dopo l’ondata di Maltempo che negli ultimi giorni ha flagellato il territorio di Caltagirone, nel catanese, il sindaco Gino Ioppolo ha disposto una serie di sopralluoghi. I tecnici comunali e della Protezione civile sono a lavoro per fare una prima stima dei danni. I sopralluoghi stanno interessando soprattutto le strade urbane e extraurbane, dove le aree a rischio sono state appositamente delimitate per essere segnalate ai conducenti dei ...

Pozzetti fognari scoperchiati a pochi metri dal mare : i danni devastanti del Maltempo in Sicilia [VIDEO] : Il maltempo e l’erosione costiera hanno danneggiato gravemente diversi chioschi sulla spiaggia agrigentina di San Leone. Il mare ha anche aggredito la pista ciclabile del viale delle dune, ha danneggiato la condotta fognaria e ha scoperchiato i Pozzetti delle fogne, a pochi metri dal mare. Ecco il video pubblicato su Facebook dall’associazione mareamico Delegazione di Agrigento: I danni del maltempo in Sicilia [VIDEO] L'articolo ...

Maltempo Sicilia : ancora allerta gialla a Palermo : Nuova allerta meteo codice giallo a Palermo: la Protezione Civile Regionale Siciliana ha diffuso un nuovo avviso, per il terzo giorno consecutivo, per rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido fino alle 24 di oggi. L'articolo Maltempo Sicilia: ancora allerta gialla a Palermo sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Sicilia - crolla la croce dal campanile a Isnello : “Grazie ai Vigili del Fuoco” : “Un sincero grazie ai Vigili del fuoco per l’intervento immediato e per la loro professionalità. Sono uomini dello Stato che vanno valorizzati per i pericoli che affrontano ogni giorno. In questo caso con forte vento hanno portato a termine in alta quota un lavoro davvero impegnativo e delicatissimo”. A dirlo è il sindaco di Isnello, Marcello Catanzaro, dopo il crollo stamani, per il forte vento, della croce e di parte della ...

Maltempo - domani 13 novembre allerta gialla in Sicilia : Il Dipartimento della Protezione Civile della Sicilia annuncia per domani 13 novembre un’allerta meteo gialla in tutta la Sicilia.

Maltempo : domani allerta gialla in Sicilia : Palermo, 12 nov. (Adnkronos) – allerta gialla domani per la Sicilia. La Protezione civile regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico valido dalle 16 di oggi fino alle 24 di domani, mercoledì 13 novembre. Dalle prime ore del giorno “si prevedono venti di burrasca sud-orientali, con raffiche di burrasca forte o tempesta e forti mareggiate lungo le coste esposte. Precipitazioni diffuse e persistenti, ...

Maltempo : circolazione treni ridotta sulla Sicilia orientale : Palermo, 12 nov. (Adnkronos) - E' tornata regolare la circolazione dei treni sulla linea Caltanissetta Xirbi- Bicocca, sospesa da ieri pomeriggio alle 17 a causa del Maltempo. Ieri alberi e detriti erano finiti sui binari fra Dittaino e Motta e, questa mattina, il Maltempo aveva causato l’allagament

Maltempo - l’esperto : “Nel pomeriggio il Ciclone potrebbe diventare un autentico Uragano Mediterraneo nel Tirreno tra Sicilia e Campania” [DETTAGLI] : Nel primo pomeriggio si scoprirà se anche il secondo minimo depressionario presente sul Mediterraneo darà origine a un secondo Medicane, una rara forma di Uragano simile a quelle tropicali (Tropical Like Cyclone,TLC) come è già avvenuto ieri anche se per poche ore. “Il Ciclone, denominato Detlef dall’università di Berlino, si sta iniziando ad approfondire, e il minimo sta per transitare sulla Sicilia orientale da Sud verso ...

Maltempo - acqua alta a Venezia : la marea entra anche a San Marco. Allerta rossa in Basilicata - Calabria e Sicilia : Maltempo e scuole chiuse in molte parti d'Italia in particolare al Sud dove sono attese mareggiate con onde alte fino a 7metri. Neve al nord oltre gli 800 metri e acqua alta...

