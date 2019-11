LIVE Sinner-Marcora 6-3 5-4 | Challenger Ortisei 2019 in DIRETTA | l’altoatesino è avanti

Fonte : oasport

(Di giovedì 14 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15 Dritto incrociato vincente di. 15-15 Rovescio in rete disul pressing di. 0-15 Passante di rovescio lungolinea vincente di. 5-4 Servizio e appoggio vincente di dritto die oraandrà a servire per il match. 40-15 Prima vincente di. 30-15 Altro ace di. 15-15 Ace di. 0-15 Errore di. 5-3 Risposta di rovescio lunga di. 40-15 Doppio fallo di. 40-0 Ace di. 30-0 Prima vincente di. 15-0 Ace di. 4-3 Doppio fallo di, break. 40-A Dritto lungo di, palla break. 40-40 Dritto in rete di. 40-30 Servizio e dritto vincente di. 30-30 Dritto in rete didopo uno scambio lunghissimo. 30-15 Rovescio in rete di. 30-0 Servizio e dritto vincente di. 15-0 Ace di. 3-3 Dritto ...

zazoomnews : LIVE Sinner-Marcora 6-3 2-2 Challenger Ortisei 2019 in DIRETTA: l’altoatesino si aggiudica il primo set - #Sinner-… - zazoomnews : LIVE Sinner-Marcora Challenger Ortisei 2019 in DIRETTA: il vincitore delle NextGen a caccia dei quarti tra pochissi… - zazoomblog : LIVE Sinner-Marcora 2-1 Challenger Ortisei 2019 in DIRETTA: è iniziato il match! - #Sinner-Marcora #Challenger… -