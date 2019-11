Due ragazzi sono stati uccisi in una sparatoria in una scuola superiore di Santa Clarita

“Via da qui - siete espulsi!”. Collegio 4 : Due ragazzi finiscono (davvero) nei guai e il preside li caccia : Si mette male, molto male per Alex Djordjevic e Andrea Bellantoni al Collegio 4: i due hanno organizzato una finta rissa, fatto preoccupare la professoressa Petolicchio e preso in giro il preside. Ma cosa è successo? All’inizio la voce narrante non ha fatto capire che quello organizzato fosse soltanto uno scherzo e lo stesso preside, ancora all’oscuro di ciò che i ragazzi avessero messo in scena, ha parlato di qualcosa di mai visto e ha ...

Venezia - tre ragazzi travolgono con una potente auto contromano e in fase di sorpasso Due ciclisti - poi sorridenti si fanno un selfie : Una foto che sta provocando tantissima rabbia quella scattata da tre ragazzi a Vigonovo subito dopo un incidente stradale. I tre ragazzi, a bordo di una potentissima Audi Coupè, hanno travolto due ciclisti che stavano tranquillamente percorrendo una strada provinciale nei pressi di Vigonovo al confine tra le province di Venezia e Padova. L’Audi aveva compiuto una manovra molto azzardata, avevano superato un’auto contromano e poi ...

Venezia : investono Due ciclisti - durante i soccorsi 3 ragazzi si mettono in posa facendo l’ok : L'episodio a Vigonovo dove un’Audi con a bordo tre ragazzi ha investito due ciclisti ferendoli. Uno ha riportato ferite lievi l’altro è ricoverato in gravi condizioni. durante i rilievi, vedendo che scattavano foto, uno dei ragazzi ha anche alzato il pollice sorridente come se fosse tutto uno scherzo.Continua a leggere

Tatuaggi e frasi forti sui social : chi sono i Due ragazzi arrestati. Uno ha un figlio di pochi mesi|Le immagini : Sul corpo Tatuaggi con donne a volto coperto che puntano la pistola, sui profili social foto di persone armate. E pronti a sparare al minimo cenno di reazione

Luca Sacchi - Gabrielli : “Indagine non racconta la storia di Due poveri ragazzi scippati. A Roma ci sono problemi? Sì - ma non è Gotham City” : Non è una storia “di due poveri ragazzi scippati”. Il capo della Polizia, Franco Gabrielli, commenta così le polemiche politiche seguite all’omicidio di Luca Sacchi, il 24enne ucciso mercoledì sera con un colpo di pistola alla testa a Roma. Accreditando così la pista della “rapina anomala” che farebbe pensare a uno scambio di droga finito male. “Parliamo – ha sottolineato Gabrielli – di una vicenda ...

Mostravano ai baristi documenti falsi per poter bere alcolici - denunciati Due ragazzi : Avevano preso le false carte d'identità da un terzo soggetto, un maggiorenne, anche lui segnalato alla magistratura

Due ragazzi cambiano il futuro della neurochirurgia. Quando pensate che l’Italia sia in declino - pensate a loro : Tutte le volte che pensate che l’Italia faccia schifo, che sia un Paese in declino, pensate a una persona. Perché nella nebulosa delle vostre relazioni e conoscenze, ci sarà sicuramente qualcuno che digrigna i denti e diamine ci mette tutto se stesso per migliorare le cose, che ha talento nel suo campo, che non si tira indietro. Il nome mettetelo voi, la storia è la vostra e l’Italia pure. Anche in questa che voglio raccontarvi, scoperta da poco ...

Palermo - Due ragazzi morti in un incidente : su Instagram il tragico brindisi in auto prima dello schianto : È di due morti e tre feriti il bilancio di un drammatico incidente stradale occorso la scorsa notte a Palermo. L'auto su cui viaggiavano è finita fuori strada e si è...

Palermo - auto esce fuori strada e prende fuoco : morti Due ragazzi - tre feriti gravi : Le vittime avevano 17 e 16 anni. L'incidente alle 4 del mattino nei pressi di Belmonte Mezzagno. Il conducente ha perso il controllo della sua Bmw

Varese - Due fratelli assaliti da un branco per rapina : “salvati” da un altro ragazzino : Due fratellini di Malnate (Varese) per diversi minuti sono rimasti in balia di una banda di giovanissimi rapinatori. A salvarli è stato un giovane di origine probabilmente africana, dall’identità ancora misteriosa, del quale si sono perse le tracce. La sua incursione, tuttavia, è risultata decisiva. Li ha messi tutti in fuga, scongiurando la rapina. Del ragazzo africano, al momento, si sa poco o nulla se non che al momento ...