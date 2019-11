Ciclismo | Richard Carapaz | “Voglio scoprire come ci si sente ad essere in una squadra

Fonte : oasport

(Di giovedì 14 novembre 2019), vincitore del Giro d’Italia 2019, si è trasferito dalla Movistar al Team Ineos: dopo tre anni il ciclista dell’Ecuador ha lasciato la formazione spagnola per accasarsi in quella britannica, dicendosi pronto a nuove sfide per il 2020 in una conferenza stampa tenuta a Quito, secondo quanto riportato da CyclingNews.com.ha affermato: “Voglioci siadin unadiversa, dove non parlano la mia lingua. Penso diancora giovane ed ho ancora molte opzioni da esplorare. Propriotutte le altre persone, nella vita si subiscono sempre dei cambiamenti“. Sulle Olimpiadi del 2020, con percorso adatto agli scalatori: “I migliori ciclisti dovrebbero andare. Se possolì, ci sarò, faccio sempre del mio meglio. Spero intanto che il 2020 con il Team Ineos sia un anno fruttuoso, ma lascio la Movistar in ...