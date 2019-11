Chi fa da sé fa per tre | ecco come forzare la modalità scura di WhatsApp su Android 10

I nuovi gioChi di Rare e Obsidian per Xbox Scarlett verranno annunciati all'X019 di questa sera? : Secondo l'analista Daniel Ahmad di Niko Partners, Microsoft ha in programma di rivelare diversi giochi first party all'evento X019, tra cui una nuova IP dello sviluppatore di The Outer Worlds, Obsidian.VGC ha appreso anche che il nuovo titolo di Rare è un gioco di avventura in terza persona basato su una IP totalmente originale. Sarebbe la seconda nuova IP consecutiva dello sviluppatore dopo l'uscita di Sea of ​​Thieves nel 2018.Il ...

Francesca Tajè... L’hanno inquadrata solo un attimo e ora sono tutti pazzi per lei. Ecco Chi è : La potenza della televisione moltiplicata a quella dei social può generare della fantastiche mostruosità, come quella che vi stiamo per raccontare. Lei si chiama Francesca Tajè, ha 21 anni ed oggi è un’influencer. Tutto grazie a pochi secondi in video, su Sky, durante la partita Juventus-Milan. Lei, bionda, occhi blu, bellissima, è una tifosa bianconera. Studia alla Iulm, fa l’attrice e grazie alla sua passione per il calcio ha allargato il suo ...

Teatro alla Scala - tra sacChi a pelo e liste autogestite - decine di giovani in coda tutta la notte per l’anteprima della Tosca dedicata agli under 30 : Marco è il numero uno. “Quest’anno non volevo rischiare”, spiega. Viene da Arezzo ed è in fila dalle 10 della mattina di martedì, anche se sa bene che la biglietteria aprirà solo alle 9 di mercoledì. Obiettivo: un posto all’anteprima del 4 dicembre della Tosca al Teatro alla Scala, dedicata agli under 30. Alle 22,30 in coda ci sono già 63 persone. Sotto al loggiato di via Filodrammatici ci sono studenti, lavoratori, ma anche qualche ...

Fumo e diabete - scoperta la Chiave della combinazione pericolosa : Il diabete, uno dei più temibili “nemici” per la salute della nostra epoca, anche perché peggiora il profilo di rischio cardiovascolare soprattutto se si allea con gli altri pericoli per cuore ed arterie (il 14 novembre si celebra la Giornata Mondiale del diabete). Oltre che con obesità, sovrappeso e disordini del metabolismo, peraltro facilmente spiegabili visto lo “sconquasso” che l’aumento patologico della glicemia crea sull’organismo, da ...

Lara Comi è ai domiciliari per l'inChiesta 'Mensa dei poveri' : I finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Milano hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di tre persone, fra cui l'ex eurodeputata di Forza Italia, Lara Comi (andata ai domiciliari), nell'ambito dell'operazione 'Mensa dei poveri'. In carcere Giuseppe Zingale, dg di Afol, ai domiciliari Paolo Orrigoni, ad dei supermercati Tigros ed ex candidato sindaco a Varese per il centrodestra.

Sardegna : ospedali Chiusi - personale carente e servizi scarsi. Azienda sanitaria a dipendenti : “Assolutamente vietato divulgare notizie” : Donne costrette a partorire in elisoccorso, pazienti in dialisi che devono percorrere centinaia di chilometri per accedere ai trattamenti e ospedali chiusi nei fine settimana. La riorganizzazione della rete ospedaliera in Sardegna, ereditata dalla riforma della passata giunta di centro sinistra e sulla quale l’attuale maggioranza sardo-leghista aveva annunciato “tabula rasa” in campagna elettorale, continua a creare disagi e malcontento nella ...

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora oggi - Venezia in ginocChio per l'acqua alta - 14 novembre - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora oggi. Venezia in ginocchio per l'acqua alta, proclamato dalle autorità lo stato di emergenza, 14 novembre 2019,

Vibo Valentia. Appello per un consumo consapevole per non lasciare solo Chi denuncia : Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma del Coordinamento di Libera Vibo Valentia. La nota invita ad un consumo consapevole e

Più risChi ictus e infarto per Chi soffre di insonnia : Si moltiplicano i moniti che arrivano dalla scienza per chi dorme poco, o male. L’ultimo arriva da uno studio cinese: le persone che hanno difficoltà a dormire sembrano correre più rischi di ictus, infarto o altre malattie cerebro o cardiovascolari, spiegano i ricercatori su ‘Neurology’. “Questi risultati suggeriscono che, se siamo in grado di intervenire sulle persone che hanno problemi di sonno con terapie ...

Ragusa - l'associazione Il lungo baffo Chiede tutela per gli animali : L’associazione Il lungo baffo, dopo essere intervenuta per denunciare il feroce soffocamento di un gattino a Marina di Ragusa avvenuto pochi giorni fa

Niente ocChiali al lavoro. Il divieto assurdo per le donne giapponesi : C’è un divieto, in Giappone, che riguarda soltanto le donne e che risulta poco comprensibile: quello di non indossare gli occhiali. Ogni azienda ha la sua scusa per imporlo: quelle aeree dicono che è per la sicurezza, quelle di beauty per «far vedere meglio il makeup», quelle di ristorazione perché «non si adatta con il kimono» e le grandi catene di negozi perché le commesse con gli occhiali «danno un’impressione di freddezza» ai ...

Venezia - l’acqua alta e il Mose : la mega opera fronteggia il risChio di terremoto e tsunami? : In queste ore, Venezia è in ginocchio a causa di un’acqua alta eccezionale. In tanti, vedendo la città in grave difficoltà, con il suo prezioso patrimonio artistico a rischio, tra cui la famosa Basilica di San Marco, si stanno chiedendo se il Mose, il sistema di paratoie per proteggere la città dalla marea, in costruzione dal 2003, avesse potuto fare qualcosa per rendere meno disastrosa la situazione in cui versa oggi la città dopo il violento ...

Avvisi di interpello Mit per ingegnere/arChitetto e direttore operativo/ispettore : Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha indetto due Avvisi di interpello, di cui uno per assumere l'incarico di ingegnere e architetto per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, da inserire nella sede di lavoro di Pescara e uno per l'immissione di personale in funzione di direttore operativo e di ispettore di cantiere da collocare nell'area occupazionale di Tempio Pausania, regione Sardegna. Avviso di interpello per ...