Tweet su Mendy | squalifica e multa per Bernardo Silva

Manchester City - Tweet discriminatorio di Bernardo Silva ai danni del compagno di squadra Mendy [DETTAGLI] : L’attaccante del Manchester City , Bernardo Silva , è stato accusato di condotta scorretta dalla Football Association, la Federcalcio inglese, per la pubblicazione di un tweet con contenuti ritenuti discriminatori ai danni del compagno di squadra Benjamin Mendy . Nel tweet in questione pubblicato il 22 settembre scorso si vede una foto di Mendy da piccolo, accanto al logo dei cioccolattini spagnoli “Conguitos” (una papera di ...

Bernardo Silva accusato di cattiva condotta per il Tweet su Mendy : Non sono servite le difese di Bernardo Silva e Pep Guardiola a scongiurare il peggio. Il centrocampista portoghese del Manchester è stato ritenuto colpevole di cattiva condotta per una violazione della regola E3 della Football Association (la Federcalcio inglese) per il post pubblicato il 22 settembre in cui ritraeva l’amico Mendy con il logo di un’azienda spagnola il “Conguito”. Un tweet scherzoso e al quale lo stesso ...