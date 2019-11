Spazio | 50 anni fa la missione Apollo 12 | la seconda a sbarcare sulla Luna

Spazio - Fraccaro : il settore “è di fondamentale importanza per l’Italia - da anni esercita un ruolo di leadership” : “Il settore dello Spazio è di fondamentale importanza per l’Italia , che da anni esercita un ruolo di leadership a livello scientifico e tecnologico grazie al lavoro sinergico di istituzioni, enti di ricerca e industria. Questo governo intende promuovere una strategia di politica spaziale mirata, con l’obiettivo di orientare tutte le attività del comparto alla crescita del Paese“: lo ha affermato il sottosegretario alla presidenza del ...

Liguabue torna al Campovolo per i 30 anni di carriera. Lo scorso tour aveva confessato : “Affluenza di pubblico inferiore alle aspettative” : riuscirà a riempire il mega Spazio ? : Trent’ anni di carriera da festeggiare nel luogo ricco di ricordi, emozioni e di presenze con oltre 100mila persone accorse da tutta Italia ad ogni appuntamento. Luciano Ligabue ha annunciato con un video, a sorpresa, una iniziativa speciale pensata ad hoc per celebrare l’importante ricorrenza artistica. “Magari qualcuno avrà riconosciuto il posto dove sono… – dice Liga nel bel mezzo della pista – Eh sì è Campovolo ...

Entro i prossimi 12 anni potrebbe nascere il primo bambino nello Spazio : Egbert Edelbroek, fondatore e amministratore delegato della SpaceBorn United, ha dichiarato che Entro il 2031 potrebbe nascere il primo bambino nello Spazio . Edelbroek – parlando al primo Space and Science Congress di Asgardia, la Nazione dello Spazio – ha dichiarato che la sua società sta progettando missioni in cui donne incinte potranno partorire in orbita. L’obiettivo non è di portare avanti una un’intera gravidanza ...

Spazio - Gilbert V. Levin : “Sono convinto che abbiamo trovato le prove di vita su Marte negli anni ’70” : “Il mondo non è pronto alla notizia della vita su Marte ”, sostiene Jim Green, responsabile scientifico della NASA. Ora Gilbert V. Levin , ingegnere statunitense che ha collaborato con la NASA alla missione Viking, spiega perché è convinto che negli anni ’70 gli esperimenti a bordo delle sonde abbiano dimostrato che c’è vita biologica sul Pianeta Rosso in un suo articolo su Scientific American, che riportiamo di seguito. “Noi umani ora ...

Spazio - “gestione opaca del centro di Capua” : dopo 2 anni di immobilismo - inviate le lettere che bloccano la prescrizione per i dirigenti : Venticinque mesi. Tanto ci è voluto per assistere al primo effetto tangibile della due diligence Deloitte sulla gestione opaca del centro di ricerca aerospaziale di Capua. Ai primi di ottobre, infatti, il presidente del Cira Giuseppe Morsillo ha inviato ai 38 soggetti che ricoprivano ruoli di comando dal 2011 al 2016 altrettante lettere di interruzione della prescrizione per eventuali reati commessi nel periodo preso in esame e in relazione alle ...