Pietro Senaldi a Tagadà su Venezia | Con l' autonomia ci sarebbero le risorse per

Pietro Senaldi - il retroscena : "Devono supplicare Matteo Salvini". Pd-M5s - il punto più basso : Salvini, aiutaci tu. Tempo due mesi e il governo nato per salvare l'Italia dall'Iva, dal leader della Lega e dal baratro si ritrova in ginocchio a chiedere aiuto all'ex titolare del Viminale. La scintilla è la crisi dell'Ilva, che ha trovato l'esecutivo nel pallone, diviso e senza soluzioni, vittima

Pensioni - Pietro Senaldi a DiMartedì : "Un sistema sbagliato". Come ci costringono a campare : Pietro Senaldi, direttore di Libero, ieri a DiMartedì di Giovanni Floris dibatteva con gli altri ospiti di Pensioni. "Un sistema che costringe i nonni ad allevare i nipoti è sbagliato, perché dovrebbero essere i genitori a farlo", ha detto Pietro Senaldi su La7. Per approfondire leggi anche: Pietro

Pietro Senaldi a L'aria che tira : "Pd e M5s sono in ostaggio di Matteo Renzi che vale il 20% dei loro partiti" : Pietro Senaldi, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, spiega che "la forza di Matteo Renzi è data dalla debolezza del Partito democratico e dei 5 Stelle". A questo punto Pd e M5s "per liberarsi di Renzi, dovrebbero andare a votare, prima di perdere anche l'Emilia Romagna. E poi Nicola Z

Pietro Senaldi commenta i sondaggi : "L'Italia ora vuole Salvini". Il vero umore del Paese : Matteo Salvini ricorda il caffè Lavazza di un antico spot con Nino Manfredi: più lo mandano giù, e più lui si tira su. Il sondaggio divulgato ieri da Ipsos per il Corriere della Sera rivela che la Lega è tornata a quel 34,3% ottenuto nelle trionfali elezioni europee. È ai livelli precedenti alla cri

Pietro Senaldi : "E' la sinistra che fomenta sempre il razzismo. I picchi si sono avuti con D'Alema e Prodi" : Il Pd esulta per la commissione parlamentare contro il razzismo, approvata mercoledì con i voti della maggioranza e l' astensione del centrodestra, ma ha poco di cui rallegrarsi. Se la commissione lavorerà bene infatti non potrà che giungere alla conclusione che i principali responsabili del razzism

L'aria che tira - Pietro Senaldi : "Pd innamorato dei M5s come alcune donne del loro aguzzino. Finirà così..." : "L'Umbria non l'ha vinta Matteo Salvini ma l'ha vinta il centrodestra e soprattutto il modello Lega", spiega Pietro Senaldi in collegamento con Myrta Merlino a L'aria che tira su La7. "Tant'è vero che l'incantatore Silvio Berlusconi non l'ha mai vinta visto che non aveva un modello di amministrazion

Pietro Senaldi - la verità sulla crisi di governo : "Conte addio? Basta ascoltare cos'ha detto Renzi" : Quando cadrà il governo Conte? In fondo, lo ha già rivelato Matteo Renzi: "Questa legislatura durerà fino al 2023", ha detto il leader di Italia Viva. Considerando che l'ex premier è solito dire una cosa e fare l'esatto opposto, c'è da giurare che la crisi arriverà prima di quella data. Il colpo fat

Pietro Senaldi su Maurizio Crozza : "Perché batte Zoro" - cosa non sapevate su La7 : Venerdì sera, per la seconda settimana consecutiva, il programma di Maurizio Crozza su Nove, un canale di cui in genere si scopre l' esistenza quando si mette per sbaglio il piede sul telecomando, come recita una vecchia battuta, ha superato Propaganda Live, il format di Zoro, l' idolo della sinistr

Pietro Senaldi su Giuseppe Conte a Omnibus : "Non può perdere consenso - non ne ha" : Ombre russe non solo su Matteo Salvini, ma anche sul premier Giuseppe Conte. E di queste ombre se ne parla a Omnibus, su La7. Ospite in collegamento Pietro Senaldi, al quale viene questo se la vicenda che riguarda il premier possa fargli perdere consenso. "Io credo che questa vicenda non possa fare

Pietro Senaldi - l'affondo : "Soltanto tasse - questo governo è una latrina" : Che figura di m... M5S, Pd, Renzi e i comunisti si sono messi insieme per salvare il Paese dal tracollo, dicevano. Pur di non far votare gli italiani ed evitare il trionfo di Salvini sono passati sopra alle quintalate di letame che si sono tirati addosso per anni. I grillini hanno sempre irriso e in

DiMartedì - Pietro Senaldi sulla manovra : "A rimetterci sarà il 20-25 per cento della popolazione che lavora" : A ridosso dell'approvazione della manovra economica, Pietro Senaldi svela i punti pericolosi che hanno ottenuto il lasciapassare del governo: "La differenza è che l'Olanda è uno Stato sociale, l'Italia è uno Stato assistenziale" riferisce in diretta a DiMartedì. "Da noi il 20-25 per cento (siamo ott

Pietro Senaldi : "Giuseppe Conte vero capo del M5s ma si vergogna a dirlo. Con chi sarà la sfida a sinistra" : Il premier Conte sostiene di essere sopra le parti e di svolgere un ruolo di rappresentanza, sintesi e indirizzo delle quattro sinistre che reggono il suo governo. In realtà nello scorso fine settimana egli è stato, con Grillo, la star della festa dei dieci anni di M5S, a Napoli. Sul palco, Di Maio

Raffaele Volpi a Pietro Senaldi : "Che cosa chiederò a Giuseppe Conte su Servizi segreti e governo" : Il leghista che farà l’esame di fedeltà alla Repubblica al premier Conte è un pacato studioso di geopolitica, pavese di nascita, veneto di formazione e bresciano d’adozione. È in Parlamento dal 2008, anche se fino alla settimana scorsa non era noto ai più. «Sono della scuola di Giorgetti, al quale s

L'aria che tira - Pietro Senaldi : "Se Zingaretti resta segretario - il M5s si mangerà il Pd" : "Il Movimento si è istituzionalizzato, la scommessa è se il Pd si mangerà i 5 Stelle o viceversa". Pietro Senaldi, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira su La7, ha un sospetto: "Se Nicola Zingaretti resterà segretario del Pd, credo che saranno i 5 Stelle a mangiarsi i dem". Zingaretti ha infatti