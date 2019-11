Elena Santarelli | Tra il 2018 e il 2019 sono stata più a funerali di bambini che a

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 13 novembre 2019) “Tra ile ilpiù adi bimbi che a compleanni”.è intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, per parlare del suo libro, ‘Una mamma lo sa’, in cui racconta la lunga e sofferta battaglia del figlio Giacomo.“Avevo molta paura”, ha spiegato ai microfoni del programma, “Quando sai che dietro a quelle pagine c’è la verità e non è una storia inventata può far paura aprire il libro e leggere. Mi fa piacere che stia andando bene. Ho ceduto tutti i miei diritti al progetto Heal, mi fa piacere ricevere tantissimi messaggi dalla gente, mi scrivono tante donne e tanti uomini da tutta Italia, ma anche tante ragazze e persone più giovani. Non è un libro solo per le mamme. Tante persone mi raccontano di ...

