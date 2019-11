Con quale coraggio continuate a definirci catastrofisti

Rai1 chiama Bianca Guaccero per sfidare Maria de Filippi : ecco quale programma Condurrà il sabato sera : Bianca Guaccero approda in prima serata su Rai Uno con un programma sulla musica italiana. La trasmissione si chiama Una Storia da Cantare e vedrà al suo fianco anche Enrico Ruggeri. Si tratta di tre serate evento dedicate ad altrettanti artisti italiani, gli indimenticabili Fabrizio De André, Lucio Dalla e Lucio Battisti. Il programma dovrà cercare di risollevare gli ascolti del sabato sera di Rai Uno contro Tu Si Que Vales. Lo show di Canale ...

Tale e quale show - sConvolgente trucco vip : sapete che state vedendo in questa foto? : Tutto vero, anche se è quasi impossibile crederci. Si torna nello studio di Tale e quale show, il programma del venerdì sera in onda su Canale 5. Ci si riferisce alla foto che potete vedere qui sopra. A cosa è impossibile credere? A chi state vedendo, in quella foto. Già, perché si tratta di Frances

“Scusa - ma tu?!”. E Carlo Conti gela Giorgio Panariello : la gaffe clamorosa (in diretta) a Tale e Quale Show : Il torneo dei campioni di ‘Tale e Quale Show’, andato in onda nella serata di ieri, venerdì 8 novembre, è stato vinto da Antonio Mezzancella, che aveva imitato Marco Mengoni. Al secondo posto si è piazzata Lidia Schillaci, mentre la terza posizione è stata conquistata da Francesco Monte, il Quale si è esibito in un’ottima performance rievocando nel migliore dei modi l’artista John Legend e vincendo la puntata. Ma a far discutere è stato ...

Tale e Quale show - gaffe di Giorgio Panariello. Carlo Conti lo rimprovera : "Ma dov'eri fino a ora?" : Doppia gaffe di Giorgio Panariello, ripreso poi in diretta da Carlo Conti, venerdì 9 novembre in diretta su Rai 1 nel programma Tale e Quale show. A metà della trasmissione, Panariello ha prenso la parola e chiedendo un applauso in memoria di Fred Bongusto. Dimenticandosi che Conti in apertura di pr

Tale e quale show - Francesco Monte è irriConoscibile nei panni di John Legend : Lo scorso venerdì 8 novembre, in prima serata su Rai 1 è stata trasmessa la nona puntata di Tale e quale show, che ha visto un ex volto Mediaset aggiudicarsi la vittoria del nuovo appuntamento tv. A vincere l'ultima puntata dello show sulle imitazioni è stato, infatti, Francesco Monte. L'ex tronista di Uomini e donne nonché ex naufrago de L'isola dei famosi ed ex gieffino del Grande Fratello Vip è riuscito a mettere d'accordo i giudici del ...

Ascolti Tv - 'Tale e Quale Show' è il più visto del venerdì sera. 'L'Isola di Pietro' guadagna Consensi : Oltre 4 milioni di spettatori ed uno share del 22% per lo show presentato da Carlo Conti andato in onda su Rai1. Cresce il...

Tale e Quale Show - Mezzancella nei panni di Mengoni vince il torneo dei campioni. Roberta Bonanno hot Con Carlo Conti : “Vuoi vedere le tette?” : La vittoria dell’imitatore Antonio Mezzancella – nei panni di Marco Mengoni – al torneo dei campioni di “Tale e Quale Show” non è stata una sorpresa. Il “Campione di Tale e Quale Show 2019” ha sbaragliato la concorrenza di altri undici artisti e si è aggiudicato, oltre a una targa, 30mila euro che donerà a una Onlus benefica. Però Lidia Schillaci ha giocato tutte le sue carte, proponendo come asso nella manica, una sorprendente ...

Tale e Quale Show : Francesco Monte - irriConoscibile - vince la puntata. “Devi fare il cantante!” : A Tale e Quale Show trionfa ancora Antonio Mezzancella che, dopo aver vinto l’ottava edizione nel 2018, si è classificato al primo posto del Super Torneo. Le sue ultime tre performance (quelle di Ultimo, Luciano Ligabue e Marco Mengoni) hanno lasciato davvero il segno nel Talent condotto da Carlo Conti, con il 39enne che si è aggiudicato tutti i punti extra assegnati dai coach. Il premio dell’assegno da 30mila euro sarà devoluto interamente a ...

Ascolti TV | Venerdì 8 novembre 2019. Tale e Quale 22% - L’Isola di Pietro 13.9%. Fiorello saluta Con il 21.6% - Amadeus gongola (23.1%). Vita in Diretta leader (14.3%) : Carlo Conti e Roberta Bonanno (che imita Claudio Villa) Nella serata di ieri, Venerdì 8 novembre 2019, su Rai1 – dalle 21.47 alle 0.26 – la finale del torneo di Tale e Quale Show 9 ha conquistato 4.347.000 spettatori pari al 22% di share (qui i dati dello scorso anno). Su Canale 5 la fiction L’Isola di Pietro 3 ha raccolto davanti al video 2.964.000 spettatori pari al 13.9% di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha interessato .000 ...

Tale e Quale Show : Francesco Monte imita John Legend Con “All of me” (VIDEO) : Tale e Quale Show puntata 8 novembre: l’imitazione di Francesco Monte che canta “All of me” di John Legend. Ecco il video. Si è concluso il torneo dei campioni di Tale e Quale Show, andato in onda ieri, venerdì 8 novembre su Rai 1 con Carlo Conti alla guida, che ha visto Antonio Mezzancella trionfare (guarda qui). Tale e Quale Show adesso osserverà una settimana di pausa e poi tornerà il 22 novembre con Tali e Quali, con gli ...

“Ero stanca - così ho scoperto la malattia”. Tale e quale show : Lidia Schillaci - il terribile racConto lascia tutti a bocca aperta : La cantante Lidia Schillaci è una delle protagoniste del programma ‘Tale e quale show’ di Rai 1, condotto da Carlo Conti. La donna ha rilasciato un’importante intervista ad ‘Ok Salute’, dove ha parlato di un argomento molto delicato che le ha cambiato la vita. Una volta superati i 30 anni ha dovuto combattere con un problema che fino a quel momento non si era mai palesato. Durante alcuni controlli ha scoperto di soffrire di celiachia e quando è ...

Tale e Quale Show 9 – Edizione 2019 – Nuove imitazioni sotto la guida di Carlo Conti. : Tale e Quale Show, nona Edizione, pronto a partire. Il meccanismo come da titolo resta Tale e Quale, ovviamente cambia il cast e qualche nuovo innesto. Punto saldo alla conduzione Carlo Conti. Nessuna novistà nemmeno in giuria, con (presente fin dalla prima Edizione) Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme. 9 puntate, due in meno […] L'articolo Tale e Quale Show 9 – Edizione 2019 – Nuove imitazioni sotto la guida di ...