Come sarebbe bella l’istruzione senza voti

Se l’America cadesse Come l’Impero romano non sarebbe la fine del mondo : Questo articolo è stato pubblicato sul Foglio Internazionale: ogni lunedì, segnalazioni dalla stampa estera con punti di vista che nessun altro vi farà leggere a cura di Giulio Meotti "E’ ora di ripensare all’Impero romano. Ma senza focalizzarsi su quella parte di storia che suscita interesse negl

Juventus-Milan - parla Capello : “Ronaldo non lo vedo bene Come l’anno scorso. Ibrahimovic? Sarebbe un colpo top” : L’ormai ex allenatore friulano ha parlato della sfida di domani tra Juventus e Milan, esprimendo il proprio giudizio anche sul possibile arrivo in rossonero di Ibra L’Allianz Stadium si prepara ad accendere i riflettori su Juventus-Milan, una volta big match ma adesso relegato a semplice sfida tra due squadre divise da ben sedici punti. Foto Francesca Soli /LaPresse Chi conosce bene entrambi i club è Fabio Capello che, nel ...

Monza - Berlusconi chiude le porte al Milan : “sarebbe Come riaccendere una sigaretta - il tabacco s’invelenisce” : L’ex presidente del Milan ha chiuso le porte ad un possibile ritorno alla guida del club rossonero, preferendo concentrarsi sul Monza Silvio Berlusconi non tornerà alla guida del Milan, lo ha ribadito lo stesso Cavaliere nel corso di una lunga intervista a Calcio e Finanza, nel corso della quale ha ammesso di occuparsi solo del Monza. LaPresse/Matteo Cogliati Niente ritorno al passato, ma solo un occhio al futuro con ...

Ecco Come sarebbe Tetris - se ci giocassimo coi palazzi : L’architettura urbana di Sofia, capitale della Bulgaria, diventa un enorme piattaforma per giocare a Tetris nelle produzioni grafiche dell’artista Mariyan Atanasov: gli edifici geometrici sono scomposti, le parti fluttuano in cielo come tasselli pronti a inserirsi nella struttura principale, con le stesse modalità del gioco anni Ottanta creato dall’ingegnere sovietico Alexey Pajitnov. L’artista, residente in Texas, ...

Quelli che il calcio domenica 3 novembre su Rai 2 : Come sarebbe il mondo senza calcio? : Quelli che il calcio domenica 3 novembre su Rai 2 dalle 14:00, gli ospiti Nuova giornata di campionato raccontata da Luca e Paolo con Mia Ceran a Quelli che Il calcio. Con il derby di Torino, Torino – Juventus, Napoli – Roma e l’Inter che hanno giocato sabato e Milan – Lazio domenica sera, restano poche partite di cartello, quindi è quasi una domenica “senza” calcio. come le pillole realizzate da Contenuti ...

CorSport - Rizzoli difende GiaComelli : «se avesse fischiato fallo di Llorente - sarebbe stato meglio» : La direzione di gara di Napoli-Atalanta ad opera di Giacomelli è stata valutata in modo opposto dalla Commissione Arbitri di Serie A (can A), capitana da Rizzoli, che ha come vice Gava, Giannoccaro e Stefani. Il vice e l’osservatore propendono per il rigore “I suoi errori sulla non-lettura dell’episodio Kjaer-Llorente avrebbero avuto considerazioni opposte nelle valutazioni della Commissione Arbitri di Serie A (Can A), Rizzoli a ...

Formula 1 - l’ammissione di Hamilton : “Senna il mio pilota preferito - mi sarebbe piaciuto averlo Come compagno” : Il pilota britannico ha rivelato di avere ancora oggi come pilota preferito Ayrton Senna, sottolineando come gli sarebbe piaciuto lavorare con lui nello stesso team Lewis Hamilton non ha mai fatto mistero di stimare esageratamente Ayrton Senna, suo pilota preferito da quando ha iniziato da piccolino a seguire la Formula 1. LaPresse/PA Un esempio da cui imparare, un driver completo e veloce con cui il campione del mondo della Mercedes ...

Ecco Come sarebbe il Parlamento dopo il taglio degli eletti : Dagli attuali 945 ai futuri 600 parlamentari. Una 'sforbiciata' degli eletti complessivi pari al 36,5%. È la diretta conseguenza dell'approvazione definitiva della riforma costituzionale targata M5s, e ora appoggiata anche da Pd, Leu e Italia viva (nonostante nelle tre precedenti votazioni abbiano votato contro), tutte forze che sostengono il governo Conte II. Ma quanto spazio si 'libererà' alla Camera e al Senato con 345 parlamentari in meno? ...

Serie C - le migliori 20 : ecco Come sarebbe la classifica se ci fosse un unico girone : Premessa. Non è una classifica reale. Non può esserlo visto che si prendono in considerazione tre gironi diversi, con forza e caratura delle avversarie differenti e conseguentemente con somma punti che sarebbe potuta variare da raggruppamento a raggruppamento. Per intenderci, magari il Monza avrebbe fatto meno punti in un più complesso girone C e la Reggina di più in un più semplice girone A. Ma non lo sappiamo. Non ci importa. Il nostro ...

Death Strading : per Mads Mikkelsen "definire Cliff Come antagonista sarebbe riduttivo" : Durante il recente evento avvenuto in Russia, Mads Mikkelsen è apparso a fianco di Hideo Kojima per parlare di Death Stranding. In particolare l'attore ha speso qualche minuto per descrivere il suo personaggio, Cliff.Cliff è stato svelato nel 2016 in un trailer mostrato ai The Games Awards. Nel gioco Mikkelsen è vestito da militare, accompagnato da soldati scheletrici emersi in quella pozza oleosa che si vede spesso nei filmati di Death ...

Uno spettacolare video ci mostra Come sarebbe Need For Speed nella realtà : Lo YouTuber Vladislav Chekunov ha condiviso un video che mostra come sarebbe un torneo Need for Speed ​​nella vita reale. Chekunov ha usato un drone per catturare queste sequenze reali e probabilmente molti fan di NFS troveranno il video interessante.Chekunov ha anche usato alcuni menu degli ultimi giochi Need for Speed. Il video presenta effetti di post-elaborazione e icone dei giochi.Inutile dire che il video mostra anche una serie ...

Ecco Come sarebbe il mondo se i gatti fossero giganti : E se i gatti fossero molto più grandi?E se i gatti fossero molto più grandi?E se i gatti fossero molto più grandi?E se i gatti fossero molto più grandi?E se i gatti fossero molto più grandi?E se i gatti fossero molto più grandi?E se i gatti fossero molto più grandi?E se i gatti fossero molto più grandi?E se i gatti fossero molto più grandi?E se i gatti fossero molto più grandi?gatti e gattini popolano orami la Rete come re assoluti delle ...

Come sarebbero cambiate le cose con il nuovo accordo sui migranti? : Il 23 settembre i ministri dell'Interno di Italia, Francia, Germania e Malta si sono riuniti - presente anche la Finlandia, presidente di turno dell'Unione europea - a La Valletta e hanno trovato un accordo per modificare la gestione dei migranti che arrivano in Europa dopo essere stati soccorsi in mare. Vediamo dunque i contenuti di questo accordo e Come sarebbe cambiata la gestione dei migranti nel recente passato se questo accordo fosse già ...