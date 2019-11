Anna Tatangelo esclusa dallo show di Gigi D’Alessio su Rai1?

Anna Tatangelo no - Vanessa Incontrada sì : Rai - indiscrezione clamorosa (privata) sullo show di Gigi D'Alessio : Non si vedranno più in tv insieme, Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio. Secondo il settimanale Chi, la cantante di Sora non sarà protagonista dello show del compagno su Raiuno, Vent'anni che siamo italiani, al via venerdì 29 novembre come successore di Tale e quale show di Carlo Conti. Una scelta a sorp

Gigi D’Alessio show con Vanessa Incontrada : ecco perché Anna Tatangelo non ci sarà : Anna Tatangelo non sarà presente allo show di Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada Fervono i preparativi per il nuovo show di Rai Uno, quello con Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada. Uno spettacolo di intrattenimento, musica e curiosità, che rivelerà molti aneddoti sull’Italia e sull’inedita coppia di conduttori. Tanti gli ospiti attesi da Gigi e Vanessa: […] L'articolo Gigi D’Alessio show con Vanessa ...

Gambe chilometriche e tutto in vista - Anna Tatangelo lascia senza parole : Anna Tatangelo ancora protagonista sui social. L’ultima storia su Instagram ha fatto letteralmente impazzire i fan che l’hanno riempita di complimenti e cuori. Dopo un’estate sotto i riflettori, continua la stagione d’oro di Anna Tatangelo. E vedendo le immagini si capisce bene il perché. La cantante di Sora inizia la sua storia con un camminata che sensuale è dire poco. Passi suadenti e eleganti: una camminata felina in micro shorts, Gambe e ...

Le Iene - Dolcenera fa marcia indietro dopo la lite con Anna Tatangelo : dopo tredici anni c’è ancora qualche sassolino dalla scarpa da togliere. È quello che ha fatto Dolcenera ospite qualche giorno fa a “Vieni da me” su Rai Uno. La cantautrice ha partecipato al Festival di Sanremo 2006, condotto da Giorgio Panariello, Ilary Blasi e Victoria Cabello, con il brano “Com’è straordinaria la vita”. Eccezionalmente per quell’anno i Big erano divisi in Uomini, Donne e Gruppi. Un po’ come “X Factor”. ...

Anna Tatangelo contro Dolcenera : «Io e lei come pesce e caviale? Uno piace a tutti - l’altro fa schifo a tanti» : È guerra aperta fra Anna Tatangelo e Dolcenera. Tutto è nato da una dichiarazione di quest’ultima che, ospite di Caterina Balivo a “Vieni da me”, ha parlato della sua mancata vittoria al Festival di Sanremo nel 2006: «Se meritavo io di vincere al posto di Anna Tatangelo? No dai ragazzi, è proprio una cosa che non si può mettere insieme il pesce con il caviale. Comunque sì, meritavo di vincere io». Dichiarazioni che non sono di ...

Dolcenera punzecchia in diretta tv Anna Tatangelo - lei replica : il botta e risposta è velenoso : La cantante pugliese rivanga un vecchio Festival di Sanremo e tira in ballo la collega che lo vinse, secondo lei, al posto...

Anna Tatangelo risponde alla frecciatina di Dolcenera : Il caviale fa schifo a tanti : Nella giornata dello scorso martedì 29 ottobre era andata in onda la nuova puntata di Vieni da me, il format condotto da Caterina Balivo, dove era apparsa tra gli ospiti in studio Dolcenera. La cantante aveva rilasciato al format di Rai 1 alcune dichiarazioni senza risparmiarsi circa la sua mancata vittoria nella sezione Donne al Festival di Sanremo di diversi anni fa. In quell'occasione, nel lontano 2006 a vincere fu l'interprete Anna Tatangelo ...

Anna Tatangelo replica piccata a Dolcenera : ‘Il pesce piace a tutti’ : Non passò sotto silenzio, già nel 2006, la vittoria di Anna Tatangelo al Festival di Sanremo, nella sezione ‘Donne’, con il brano Essere una donna, divenuto poi uno dei maggiori successi della sua carriera. Quell’anno infatti in gara c’era anche Com’è straordinaria la vita di Dolcenera che si piazzò al secondo posto nella medesima categoria con non poche polemiche. Ora a tornare sulla questione è Caterina Balivo che ...

Anna Tatangelo contro Dolcenera : “Io il pesce e lei il caviale? Il pesce piace a tutti - ma il caviale fa schifo a un sacco di gente” : Scontro a distanza senza esclusione di colpi tra Dolcenera e Anna Tatangelo. Tutto è iniziato con una frecciata lanciata dalla prima lunedì in diretta a Vieni da Me: interpellata dalla conduttrice, Caterina Balivo, sulla sua mancata vittoria al Festival di Sanremo del 2006 Dolcenera si è lasciata infatti andare a una frase sibillina.”Se meritavo io di vincere al posto di Anna Tatangelo? No dai ragazzi, è proprio una cosa che non si può ...

Anna Tatangelo - replica ferocissima a Dolcenera : "Fa schifo a un sacco di gente..." : Volano stracci tra Dolcenera e Anna Tatangelo. Ad aprire le danze, ospite da Caterina Balivo a Vieni da Me nella puntata di lunedì 28 ottobre, è stata la prima. Interpellata sulla sua mancata vittoria al Festival di Sanremo 2006, in cui a imporsi fu proprio la compagna di Gigi D'Alessio, Dolcenera h

“Fai schifo!”. Anna Tatangelo non fa sconti - bastano poche parole e la famosa collega è demolita : Botte e risposta (e nessuna cortesia) tra Anna Tatangelo e Dolcenera. La prima a lanciare l’esca è stata Dolcenera, che ospite di Caterina Balivo a ‘Vieni da me’ ha di fatto stroncato la collega. Argomento il Festival di Sanremo 2006, al quale hanno partecipato entrambe. Anna con la canzone Essere una donna mentre Dolcenera con Com’è straordinaria la vita. La compagna di Gigi D’Alessio ha vinto la categoria delle Donne mentre Dolcenera si è ...

Anna Tatangelo risponde alla frecciatina di Dolcenera : Cosa è successo tra Anna Tatangelo e Dolcenera: c’entra il Festival di Sanremo 2006 Anna Tatangelo ha prontamente replicato all’ultima frecciatina di Dolcenera. Ospite di Vieni da me, il programma Rai di Caterina Balivo, la cantautrice pugliese ha lanciato una stoccata alla collega. Argomento il Festival di Sanremo 2006, al quale hanno partecipato entrambe. Anna […] L'articolo Anna Tatangelo risponde alla frecciatina di ...

Occhiaie scure e faccia stanca : Anna Tatangelo senza un filo di trucco non si era mai vista prima : Anna Tatangelo senza trucco, lo scatto che lascia i fan a bocca aperta. Anna Tatangelo è una delle donne più amate del mondo dello spettacolo italiano. La cantante e compagna di Gigi D’Alessio ha raggiunto il successo grazie alla partecipazione a Sanremo Giovani. Dopo Sanremo la sua carriera è stata tutta un’ascesa. Grazie alla sua voce melodiosa (e anche alla sua bellezza), Anna Tatangelo è entrata nel cuore del pubblico che la segue con ...

Dolcenera - Vieni da Me : stoccata a Anna Tatangelo e rapporti con la Carrà : Dolcenera frizzante a Vieni da Me: la stoccata ad Anna Tatangelo e la verità sui rapporti con Raffaella Carrà dopo la presunta lite a The Voice Frizzante, tonica, fuori dagli schemi: Dolcenera è planata a Vieni da Me (Rai 1), non rinunciando al suo essere follemente e ‘dolcemente’ istintiva. Guidata da Caterina Balivo è così […] L'articolo Dolcenera, Vieni da Me: stoccata a Anna Tatangelo e rapporti con la Carrà proviene da ...