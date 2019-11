Vincenzo Nibali e lo sbarco in Trek-Segafredo con tante certezze | staff | preparatore e

Giro d’Italia 2020 - i possibili gregari di Vincenzo Nibali : ci saranno Ciccone - Conci e Brambilla. La squadra dello Squalo : Vincenzo Nibali si sta preparando per vivere una stagione da assoluto protagonista, il siciliano vestirà la nuova casacca della Trek-Segafredo ed è atteso da un 2020 scoppiettante dove cercherà di primeggiare ancora una volta per rimpinguare ulteriormente il suo già ricco palmares. Il siciliano, prossimo a compiere 35 anni (spegnerà le candeline tra un paio di giorni), ha già in mente il piano per la prossima annata che si concentrerà ...

Vincenzo Nibali verso il Giro d’Italia 2020. Verso il ‘no’ al Tour de France - incognita Vuelta : Vincenzo Nibali ha da poco concluso un meritato periodo di vacanze e si appresta a tornare in sella a tempo pieno, lo Squalo incomincerà a breve un intenso periodo di allenamenti invernali che lo condurrà Verso la prossima stagione. Il siciliano è atteso da un 2020 particolarmente ricco, sarà un’annata cruciale per il ciclista italiano di maggiore rilievo negli ultimi venti anni che vuole essere ancora assoluto protagonista a livello ...

Ciclismo - presentata la Trek-Segafredo : 27 atleti - Vincenzo Nibali con Pedersen - Mollema - Ciccone. La rosa e la squadra completa : La Trek-Segafredo ha ufficialmente presentato la propria rosa per la prossima stagione, la corazzata statunitense con sponsor italiano ha svelato la composizione della propria squadra per il 2020 che sarà formata da 27 ciclisti provenienti da 12 Paesi. La compagina diretta da Luca Guercilena si presenta con grandi ambizioni e vuole essere assoluta protagonista nel World Tour cercando di lottare per la vittoria nei Grandi Giri e nelle Classiche ...

Vincenzo Nibali e il sogno di vincere un Giro d’Italia a 35 anni : nessuno ce l’ha mai fatta. Ma Tour e Vuelta…. : Vincenzo Nibali si sta preparando per spegnere le candeline, giovedì 14 novembre festeggerà 35 anni. Compleanno importante per lo Squalo che è nel pieno della sua attività agonistica ed è ancora ampiamente in grado di regalare grandissime emozioni in bicicletta ottenendo risultati di rilievo, la sua attenzione è già sulla prossima stagione dove proverà a confermarsi ai vertici del ciclismo internazionale inseguendo dei traguardi importanti. Il ...

Trek Segafredo - squadra completata : tra i nuovi pure Vincenzo Nibali e il fratello Antonio : Anche per la Trek Segafredo è arrivato il momento di annunciare il suo organico definitivo in vista della stagione 2020. Sarà un anno con grandi novità per la squadra americana diretta da Luca Guercilena, con ben nove nuovi corridori ingaggiati tra i ventisette che compongono l'organico. Su tutti spicca naturalmente l’arrivo di Vincenzo Nibali, uno dei grandi colpi di questo ciclomercato. Ma la Trek avrà tante altre novità, sia per sostenere le ...

Ciclismo - Giulio Ciccone : “Nel 2020 aiuterò Vincenzo Nibali - per me è ancora troppo presto pensare di fare il capitano” : Il 2019 è stato l’anno della svolta per Giulio Ciccone, che ha vinto la maglia di miglior scalatore al Giro d’Italia e poi ha vestito anche quella gialla di leader al Tour de France. Il 24enne di Chieti vuole essere protagonista anche nel 2020 e sarà un elemento fondamentale nella nuova Trek-Segafredo. Con l’arrivo in squadra di Vincenzo Nibali, Ciccone sarà un gregario di lusso per il siciliano, come confermato da lui stesso ...

Vincenzo Nibali : ‘In molte nazioni i ciclisti sono rispettati - l’Italia è tanto indietro’ : sono ancora tanti, troppi, gli incidenti stradali che vedono coinvolti i ciclisti, spesso vittime di atteggiamenti superficiali da parte degli altri utenti della strada. Una delle iniziative che mira a sensibilizzare ed informare su questo delicato argomento è il Giorno della Scorta, una manifestazione in programma a Faenza il prossimo 24 novembre. Ad anticipare l’incontro che vedrà la partecipazione di atleti, tecnici, organizzatori di corse, ...

Vincenzo Nibali e una Trek-Segafredo mai così competitiva. Gregari di lusso in arrivo per lo Squalo : Il 2020 sarà di fatto una sorta di “anno zero” per la Trek-Segafredo, con la squadra statunitense diretta da Luca Guercilena che, dopo le annate deludenti del post-Contador, ora responsabile della squadra giovanile, è stata una delle compagini più attive di questa sessione di ciclomercato ed è riuscita a costruire una squadra di assoluto livello allestita intorno alla figura di Vincenzo Nibali, di sicuro l’acquisto più ...

Vincenzo Nibali e la nuova avventura con la Trek-Segafredo : quanti soldi guadagna lo Squalo? Stipendio di lusso per il siciliano : Vincenzo Nibali si sta preparando per la prossima stagione che si preannuncia davvero molto ricca, intensa e stimolante. Lo Squalo si concentrerà soprattutto sulle Olimpiadi di Tokyo 2020 e sui Mondiali, si correrà su due percorsi estremamente duri e complessi che sembrano essere perfetti per le caratteristiche tecniche del siciliano: il sogno del quasi 35enne (spegnerà le candeline tra dieci giorni) è quello di mettersi al collo una medaglia a ...

Ciclismo - Giulio Ciccone : ‘Farò lo stesso programma di Vincenzo Nibali’ : Quella che si presenterà al via della stagione 2020 sarà una Trek Segafredo con tanta Italia in più e tanti nuovi motivi di interesse. La squadra guidata da Luca Guercilena ha messo a segno uno dei grandi colpi del ciclomercato, l’ingaggio di Vincenzo Nibali, e potrà contare su un Giulio Ciccone cresciuto in maniera esponenziale nella scorsa stagione e ormai pronto a confrontarsi ai livelli più alti. L’accoppiata tra il fuoriclasse siciliano e ...

FOTO Ciclismo - le nuove maglie della Trek-Segafredo : Vincenzo Nibali pronto per la nuova avventura - Ciccone fa da modello : La Trek-Segafredo ha presentato le maglie per la prossima stagione: al Rouleur Classic di Londra (Gran Bretagna) la corazzata statunitense con sponsor italiano ha svelato le casacche per il 2020, tutte realizzate dallo sponsor Santini. A fare da modelli sono stati il nostro Giulio Ciccone per la versione maschile e la britannica Lizzie Deignan per quella femminile. Gli uomini indosseranno una maglia con torso bianco e in mezzo una banda rossa ...

Davide Cassani : “Olimpiadi e Mondiali adatti a Vincenzo Nibali - la Trek può ringiovanirlo. Preoccupato per le Professional” : Davide Cassani non si ferma mai. Sempre in viaggio, da una parte all’altra del mondo, per valorizzare la Nazionale di ciclismo tout court, dalla strada alla pista, passando per ciclocross e mountain bike. I risultati testimoniano di un lavoro che, negli anni, ha prodotto frutti tangibili, su tutti la rinascita del settore pista e una ventata di novità che, attraverso scelte coraggiose come la riesumazione del Giro d’Italia Under23, ...

Ciclismo - Olimpiadi 2020 : Italia a Tokyo con 5 uomini! Contingente pieno per gli azzurri - squadra per Vincenzo Nibali. Tutti i qualificati : L’Italia sarà presente alle Olimpiadi di Tokyo 2020 col Contingente pieno. Ora è davvero ufficiale, la stagione di Ciclismo su strada si è definitivamente conclusa e la UCI ha comunicato i ranking per la qualificazione ai prossimi Giochi. Le prime sei Nazioni si potranno presentare nel Sol Levante con cinque uomini a testa, quelle dal settimo al tredicesimo posto della classifica saranno costrette ad avere soltanto quattro ciclisti, poi ...

Ciclismo - gli obiettivi di Vincenzo Nibali nel 2020 : Giro d’Italia - Olimpiadi e Mondiali nei piani dello Squalo : Vincenzo Nibali ha davanti a sé una stagione 2020 fatta di grandi obiettivi e di tante altre novità. Ovviamente queste ultime sono legate alla sua nuova squadra, la Trek-Segrafredo, che lo ha ingaggiato come nuovo capitano per le grandi corse a tappe. Un obiettivo ben chiaro per la formazione statunitense dalla fortissima matrice italiana. Ed è stata proprio questa una delle motivazioni principali che hanno portato al passaggio del messinese ...