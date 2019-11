Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 12 novembre 2019) E’ il momento di Andrei, il celebre regista russo che a 82moltiplica le sue presenze sui palcoscenici e sugli schermini. Qualche stagione fa ha firmato una nuova versione della “Bisbetica domata” per lo Stabile di Napoli.Il suo film dedicato al genio di Michelangelo, “Il peccato”, è stato l’evento di chiusura della Festa del cinema di Roma (in sala dal 28 novembre). Dal 19 novembre arriverà in palcoscenico il suo “Amadeus” da Peter Shaffer con Geppy e Lorenzo Gleijeses (al Quirino di Roma). Ma, prima firma la sua versione di uno dei lavori più noti capolavori di Ingmar Bergman, “da un”, con Julia Vysotskaya e Federico Vprotagonisti (in questi giorni all’Eliseo di Roma).Inizialmente girato per la televisione, in sei episodi della durata ...

HuffPostItalia : Scene da un matrimonio nell'Italia anni '60 di Konchalovsky - MonicaStraniero : Scene da un matrimonio, all’Eliseo il riadattamento di Konchalovsky - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: “Scene da un matrimonio” all’Eliseo, perchè il non detto tra i coniugi finisce per travolgere sentimenti e passioni https:/… -