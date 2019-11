Microsoft sta utilizzando l' Xbox Adaptive Controller per aiutare il recupero dei veterani

Age of Empires II : Definitive Edition - il ritorno del celebre strategico di Microsoft è un’operazione nostalgia ben riuscita : Age of Empires II: Age of Kings uscì poco più di 20 anni fa (era il 30 settembre del ’99) riuscendo a conquistarsi un suo spazio nei cuori di tanti videogiocatori, stuzzicando la loro curiosità per la storia medievale. Oggi Age of Empires II ritorna fra le mani degli appassionati con la Definitive Edition, una nuova versione dello storico strategico di Microsoft che vede il gioco aggiornato sia nella grafica sia leggermente nel gameplay ...

L'evento X019 di Microsoft prenderà il via questa settimana con un nuovo episodio di Inside Xbox : Microsoft ha annunciato che L'evento X019 di quest'anno sta per iniziare con un nuovo episodio di Inside Xbox.Se non sarete presenti all'X019 a Londra, potrete sintonizzarvi per guardare L'evento dal vivo nel nuovo episodio di Inside Xbox che sarà trasmesso a partire dalle ore 21 italiane del 14 novembre. Durante L'evento, saranno mostrati 12 titoli Xbox Game Studios, tra cui reveal di nuovi giochi first party, nuovi titoli Game Pass e ...

Microsoft Launcher 5.10 : imposta il tema di sistema [Agg. Pubblico] : [Aggiornamento] Microsoft Launcher si è aggiornato pubblicamente implementando le novità della beta. Articolo originale (08/11/2019); Questa mattina, la variante beta di Microsoft Launcher si è aggiornata per Android alla versione 5.10 introducendo la possibilità di impostare il tema di sistema. Novità in questa versione Miglioramenti per il tema: Il tema del Launcher può essere cambiato automaticamente in base al tema di sistema sui ...

Microsoft sta per rimuovere Cortana da Microsoft Launcher su Android : Al momento è possibile accedere a Cortana dallo smartphone tramite l'app dedicata o attraverso l'integrazione con Microsoft Launcher, ma secondo fonti attendibili, Microsoft potrebbe rimuovere molto presto almeno una di queste possibilità. L'articolo Microsoft sta per rimuovere Cortana da Microsoft Launcher su Android proviene da TuttoAndroid.

Microsoft To-Do si aggiorna per Windows 10 : stampa degli elenchi [Insider] : Breve comunicato per informarvi che la versione per Windows 10 di Microsoft To-Do si è recentemente aggiornata per gli Insider introducendo la possibilità di stampare gli elenchi. Novità in questa versione stampa gli elenchi: nel menu con i tre puntini “…” è stata aggiunta una nuova opzione che consente di stampare gli elenchi. Nel file da stampare, oltre alle attività, sono presenti anche le sottoattività e le stelle che ...

Microsoft testa la settimana lavorativa di 4 giorni : la produttività aumenta del 40% : Microsoft testa in Giappone la settimana lavorativa di 4 giorni, dal lunedì e al giovedì e il risultato è eclatante con la produttività aumentata del 40%.Come sede dell’esperimento, nell’ambito del progetto “Work-Life Choice Challange”, per promuovere un più sano equilibrio tra lavoro e vita privata, il colosso tecnologico ha scelto la sua sede di Tokyo, dove per un mese, lo scorso ...

Come installare Microsoft Visual Studio Code su Linux : Avete la necessità di utilizzare il famoso editor di codice sorgente sviluppato da Microsoft sul vostro PC Linux ma purtroppo non conoscete i passaggi per poterlo installare. Noi di ChimeraRevo abbiamo realizzato una guida ad leggi di più...

Acquistare Microsoft Office a meno di 6 € : Moltissime persone sono interessate ad Acquistare Microsoft Office: è la suite d’ufficio per antonomasia. Sono tanti gli uffici e le case dove è presente la suite di programmi di ufficio di Microsoft e molti la utilizzano leggi di più...

Mixer assesta un altro colpo : il popolare streamer King Gothalion passa alla piattaforma di Microsoft : Da ora ptete aggiungere un altro popolare streamer di Twitch all'elenco di streamer passati alla piattaforma concorrente. Questa volta è il turno di Cory "King Gothalion" Michael, che passa alla piattaforma di Microsoft.Su Twitch, Michael ha oltre un milione di follower. Ma ha annunciato su Twitter che si sta trasferendo su Mixer. Attualmente, il suo nuovo account Mixer ha già accumulato quasi 11.000 follower poche ore dopo aver annunciato la ...

Mixer assesta un altro colpo : il popolare streamer Cory “King Gothalion” Michael passa alla piattaforma di Microsoft : Da ora ptete aggiungere un altro popolare streamer di Twitch all'elenco di streamer passati alla piattaforma concorrente. Questa volta è il turno di Cory "King Gothalion" Michael, che passa alla piattaforma di Microsoft.Su Twitch, Michael ha oltre un milione di follower. Ma ha annunciato su Twitter che si sta trasferendo su Mixer. Attualmente, il suo nuovo account Mixer ha già accumulato quasi 11.000 follower poche ore dopo aver annunciato la ...

Microsoft Launcher 5.10 : imposta il tema di sistema [Beta] : Questa mattina, la variante beta di Microsoft Launcher si è aggiornata per Android alla versione 5.10 introducendo la possibilità di impostare il tema di sistema. Novità in questa versione Miglioramenti per il tema: Il tema del Launcher può essere cambiato automaticamente in base al tema di sistema sui dispositivi supportati e con Android 9 (o versioni successive). Per impostare il tema di sistema è sufficiente recarsi in impostazioni Launcher ...

The Initiative : il nuovo studio di Microsoft che vanta la presenza del designer di Red Dead Redemption sta testando il suo nuovo gioco : Uno dei nuovi studi interni di Microsoft, The Initiative, ha un sacco di grandi talenti nel suo staff. L'azienda impiega Christian Cantamessa, writer e designer di Red Dead Redemption, nonché il produttore di God of War, Brian Westergaard. Lo studio ha anche dipendenti veterani di Respawn, BioWare e Naughty Dog tra i suoi ranghi, mentre l'ex Square Enix e boss di Activision, Darrell Gallagher è a capo dello studio. Inutile dire che i fan di Xbox ...

Windows 10 obbliga a creare un account Microsoft per l’installazione - ma c’è il trucco : Disporre dell’account Microsoft sarà un requisito necessario per l’installazione della versione 1903 di Windows 10. Durante l’installazione dell’ultimo aggiornamento, infatti, è scomparsa l’opzione “account Offline”, che permetteva di creare un account locale di Windows per avviare l’installazione. È rimasto nella versione Professional di Windows, ma è scomparso da quella Home, usata dalla stragrande maggioranza ...

Xbox Scarlett lanciata con una potente videocamera? La risposta di Microsoft : Nella giornata di ieri un rumor piuttosto interessante riguardante PS5 e Xbox Scarlett ha catalizzato l'attenzione di molti addetti ai lavori ma un nuovo commento ufficiale al riguardo potrebbe già aver cambiato le carte in tavola.Un ampio reportage di Gizmodo ci ha messo di fronte a un presunto leaker e insider che avrebbe tra le mani diverse informazioni riguardanti PS5 (presunto nome in codice Prospero) e Xbox Scarlett. In particolare, ...