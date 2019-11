La matematica non fa differenze di genere | bimbe e bimbi hanno le stesse abilità

Fonte : wired

(Di martedì 12 novembre 2019) (foto: Getty Images) Basta il numero di laureate nelle scienze dure o il numero di articoli pubblicati in fisica da donne per dire che le donne “sono meno portate”? È quello che deve aver pensato il fisico Alessandro Strumia. Dopo essersi fatto notare per alcune affermazioni sessiste al Cern, ha infatti pubblicato una ricerca in cui, sì, sostiene che le donne sono meno portate (cioè che gli uomini sono migliori). Ma dalla Carniege Mellon University fanno sapere che non è decisamente così. I ricercatoristudiato con tecniche di neuroimaging lematematiche di un vasto gruppo di bambini e bambine.poi paragonato i risultati con quelli di un gruppo di uomini e donne adulte. In tutti i casi la reazione dei cervelli si somigliava. Partiamo insomma subito con un fatto: no, non c’è differenza tra maschi e femmine. Entrambi i sessi, senzasensibili, dimostrano le ...

khamul2k12 : RT @orporick: Le indicazioni nazionali (i programmi non esistono piu') di matematica nei licei sono ferme all'ottocento (e nemmeno tutto, s… - xHappinesstan : RT @TazzannoNaZinna: Ogni tanto apro il libro di matematica giusto per vedere se ancora non ci capisco nulla. Confermo. - iamxrob : @fioredautunno a mia mamma che forse non era la scuola per me, dato che nelle altre materie avevo 7/8 e in quelle s… -