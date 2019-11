Giada De Blanck torna in tv | ma è irriconoscibile Chili in più e capelli color platino

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 12 novembre 2019) La ricorderemo tutti come la contessina della prima edizione dell’Isola dei Famosi. Parliamo diDe, figlia di Patrizia De, che in quella prima avventura del reality si classificò seconda dietro Walter Nudo. Dopo diverse comparsate televisive in seguito alla popolarità acquisita,è però scomparsa dal mondo dello spettacolo. Bionda, fisico perfetto e dolcissimo sorriso,Deè stata senza alcun dubbio uno dei personaggi più amati della televisione italiana all’inizio degli anni 2000. L’occasione per entrare a far parte del mondo dello spettacolo è arrivata quando, nei primi anni 2000, sua madre Patrizia ha aperto il suo salotto alle telecamere di Chiambretti c’è, il talk show condotto, appunto, da Piero Chiambretti. Assieme ad alcuni esponenti della nobiltà italiana,Deha fatto così il suo esordio in televisione. ( dopo ...

zazoomnews : Giada De Blanck ha denunciato il suo stalker: Mi ha mandato un video con un rito satanico - #Giada #Blanck… - gossipblogit : Giada De Blanck ha denunciato il suo stalker: 'Mi ha mandato un video con un rito satanico' - Unf_Tweet : INCUBO STALKER- #GiadaDeBlanck a #StorieItaliane, il terrore vissuto per colpa del suo stalker -