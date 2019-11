Fiona May | Servono leggi drastiche per combattere il razzismo nello sport | non è un

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 12 novembre 2019) “Non è solo la questione Balotelli. È tutto il calcio italiano che su questo tema è troppo morbido. Ma credo siano in tanti a pensarla come me:più severe e decisioni”.May non crede alle mezze misure: per sconfiggere ilnel mondo delloserve essere duri e categorici. In un’intervista rilasciata a Leggo, la campionessa si è espressa sul tema, dopo l’episodio che ha coinvolto il calciatore del Brescia. “Il problema esiste e sta crescendo; in Italia si sta perdendo troppo tempo. Uefa, Fifa devono intervenire presto e bene. C’è bisogno dipiù dure, di interventi più pesanti, di più rigore, altrimenti non funziona. Si parla troppo da noi, invece bisogna agire. Sono italiana ma vengo dall’Inghilterra; mi hanno insegnato che bisogna ...

davidedesario : Fiona May contro il razzismo: «Nel calcio troppi si nascondono, servono leggi più severe» #norazzismo #balotelli by… - angiuoniluigi : RT @leggoit: #rassegnastampa #12novembre Fiona May, razzismo nel calcio: 'Stop alle partite'. Briga, 10 anni sul palco: 'E ricomincio dal r… - angiuoniluigi : RT @leggoit: Fiona May contro il razzismo: «Nel calcio troppi si nascondono, servono leggi più severe» -