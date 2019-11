Fiom-Cgil | presenti a Centocelle per manifestazione solidarietà

Fonte : romadailynews

(Di martedì 12 novembre 2019) Roma – “Lanazionale sara’ presente alla‘Combatti la paura difendi il quartiere’ a, organizzata dalle reti sociali del territorio per giovedi’ a Roma. Una passeggiata di autodifesa e solidarieta’ popolare e’ la migliore risposta agli attentati incendiari dolosi che hanno colpito a distanza di pochi giorni prima la Pecora Elettrica e poi il Baraka Bistrot”. “La comunita’ die’ sotto attacco e non puo’ essere lasciata sola. Laci sara’, come e’ sempre stato, in difesa degli spazi di inclusione sociale e culturale e dei luoghi che svolgono la funzione di presidi di legalita’ soprattutto nelle periferie delle citta’”. Cosi’ in una nota lanazionale. L'articoloper...

LeRagioniDelNo : RT @MarceVann: Da Taranto, Francesco Brigati (Fiom Cgil) spiega per l'ennesima volta, la differenza fra il contratto di aggiudicazione #Cal… -