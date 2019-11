Don Alex Zanotelli contro i caduti a Nassiriya | Ma quali martiri | erano lì per il

Giulia che voleva Donare il midollo per Alex e che ha salvato un’altra persona : CARATTERISTICHECOME PER LA DONAZIONE DI SANGUERISCHI DELLA DONAZIONEQUANTI DONATORI SERVONOCOME SI DIVENTA DONATORIPOSSO CAMBIARE IDEA?Nella foto che ha postato su Facebook il suo braccio è pieno di tubicini da ospedale, ma con le dita fa il segno di vittoria. Giulia è una studentessa campana che ha una bella storia da raccontare. Quasi per caso sì iscritta al registro nazionale per donatori di midollo osseo, è risultata compatibile e ha salvato ...

Jennifer Lopez e Alex Rodriguez Donano pasti per un anno a una scuola elementare in difficoltà : Jennifer Lopez e Alex Rodriguez si impegnano a fornire cibo per un anno ai bambini di una scuola elementare. La Jacksboro Elementary School si trova nello stato del Tennessee, che beneficerò dell’atto di generosità dei due nato da un appello di Brooke Goins, insegnante della scuola elementare, attraverso un posto insegnante della che il 2 ottobre, su Facebook, raccontava come alcuni bambini chiedevano di poter portare il cibo ...

Salvini - l’europeista : “Basta Italexit. Ora vogliamo cambiare l’Europa - non abbanDonarla” : È un Matteo Salvini in parte inedito quello che emerge dall'intervista rilasciata al magazine francese Le Point: europeista, moderato e persino no global. Il leader della Lega dice di non volere una Italexit ("ma vanno completamente cambiate le regole dell'Europa") e ritiene che gli amici dell'Italia debbano essere principalmente Francia e Germania.Continua a leggere

Temptation Island Vip - Alex perDona Delia : “L’amore vince su tutto” : Delia Duran e Alex Belli escono insieme da Temptation Island Vip 2019 In quest’ultima puntata di Temptation Island Vip 2 c’è stato il falò di confronto tra Alex Belli e Delia Duran. Un confronto acceso e tirato. Difatti l’attore ha espresso tutta la sua delusione nei confronti della fidanzata per averla vista più volte tra le braccia del tentatore Riccardo. Ma Delia Duran si è immediatamente giustificata, asserendo di essersi ...

Anticipazioni Un posto al Sole : Aldo ricoverato - Vittorio non accetta l'abbanDono di Alex : Nelle prossime puntate della soap Un posto al Sole, vedremo Vittorio al centro dell'attenzione, già protagonista negli episodi precedenti per via della storia d'amore finita male con Alex. In realtà Vittorio ha tradito la ragazza preferndo Anita a lei, la quale ha deciso di lasciarlo senza fornirgli alcuna spiegazione, prendendo inoltre la decisione di lasciare palazzo Palladini. Tuttavia, Vittorio faticherà ad accettare la questione, e inizierà ...

Filippo malato come il piccolo Alex - l'appello a un Donatore di midollo che possa salvarlo : Filippo è nato il 19 aprile di quest'anno, a Cusano Milanino, in provincia di Milano. Sembrava un bambino sano poi, l'8 agosto, la scoperta di una malattia grave, a poco più di tre mesi di vita. Il neonato, con febbre alta, si trovava a Cremona in vacanza con i genitori e nella città lombarda è stato ricoverato per una settimana. "Dopo un apparente miglioramento, con la temperatura che si era abbassata, la febbre è tornata e gli esami del sangue ...