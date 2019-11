Colpo di scena al processo Cucchi | giudice si astiene | sono ex cc

Fonte : ilfogliettone

(Di martedì 12 novembre 2019) Apertura condidelsui depistaggi per il caso di Stefano, il giovane detenuto morto nel 2009 all'ospedale Pertini di Roma. In apertura dell'udienza, infatti, ilmonocratico Federico Bona Galvagno si è astenuto dalspiegando di essere un ex carabiniere attualmente in congedo. La richiesta di astensione nelè stata presentata dal legale della famigliae dalle altre parti civili, che avevano notato che ilè un carabiniere in congedo. Tutto rinviato. La prossima udienza che si dovrà pronunciare sugli 8 carabinieri imputati, con un nuovo, si svolgerà il 16 dicembre. E' già stata designata Giulia Cavallone. Nel filone cialti ufficiali come il generale Alessandro Casarsa, che nel 2009 era alla guida del gruppo Roma e il colonnello Lorenzo Sabatino, ex capo del Reparto operativo della capitale. Le accuse ...

