Basilica di San Marco a Venezia invasa dall' acqua È la sesta volta in 1 200 anni

Maltempo : a Venezia invaso dall’acqua alta atrio Basilica di San Marco : Venezia, 12 nov. (Adnkronos) – L’acqua alta di stamattina, arrivata a quota 130 centimetri, che ha invaso poco meno del 50 per cento del centro storico di Venezia e gran parte di Piazza San Marco, uno dei punti più bassi della città, ancora una volta non ha risparmiato la Basilica di San Marco, “Invadendo l’atrio con 70 centimetri d’acqua, che sicuramente produrranno danni ai materiali lapidei: mattoni e alle ...

L'acqua alta ha inondato la Basilica di San Marco : Anche la basilica di San Marco di Venezia, come la totalità della piazza antistante, è stava invasa dalL'acqua alta di martedì. La marea a 127 centimetri ha invaso la parte iniziale della nota basilica con 70 centimetri di acqua, andando a intaccare le colonne dell'edificio e i marmi recentemente sostituiti e danneggiati dalla marea record del 2018. Molta l'apprensione per il picco di marea previsto per questa notte quando il ...

Maltempo - acqua alta a Venezia : la marea entra anche a San Marco. Allerta rossa in Basilicata - Calabria e Sicilia : Maltempo e scuole chiuse in molte parti d'Italia in particolare al Sud dove sono attese mareggiate con onde alte fino a 7metri. Neve al nord oltre gli 800 metri e acqua alta...

Vaticano - dà in escandescenze con coltello in mano nella Basilica di San Pietro : gli uomini della sicurezza lo bloccano a terra : Un uomo ha dato in escandescenze nella Basilica di San Pietro, parlando ad alta voce in tedesco davanti all’altare della Confessione armato di coltello. Il giovane è stato fermato dagli agenti della Gendarmeria vaticana, coadiuvati dagli uomini della Fabbrica di San Pietro che erano al lavoro per l’allestimento di una cerimonia. Pantaloni di una tuta blu, maglietta grigia, l’uomo ha urlato frasi sconnesse senza però fare ...

Roma : nuova illuminazione per la Basilica di San Giovanni in Laterano : nuova illuminazione artistica per la Basilica di San Giovanni in Laterano, a Roma. La sindaca, Virginia Raggi, il Cardinale Vicario Generale.

Vaticano - cadono frammenti dal tetto di San Pietro durante la messa di Papa Francesco : evacuata un’ala della Basilica : Oggi pomeriggio durante una messa celebrata da Papa Francesco per l’ordinazione di quattro nuovi vescovi, piccoli frammenti del soffitto della Basilica di San Pietro sono caduti a terra. Per precauzione la zona interessata, l’ala alla sinistra dell’altare, è stata evacuata. Fortunatamente non c’è stata alcuna conseguenza rilevanti sulle persone perchè “si è trattato di frammenti piccolissimi” secondo i ...