Armi e sangue Ecco come la ' ndrangheta arruola i bimbisoldato

Siria - Di Maio : “Basta sangue - all’Ue chiederò il blocco dell’export di Armi verso la Turchia” : Il ministro Luigi Di Maio, in arrivo alla riunione dei ministri degli Esteri dei 28 a Lussemburgo in cui si discuterà della guerra in Siria contro il popolo curdo, chiederà all'Ue il blocco dell'export di armi verso la Turchia: "Non possiamo accettare altre vittime innocenti. Non possiamo accettare altro sangue, né ricatti sui migranti. Non può essere militare la risposta alla crisi in corso".Continua a leggere