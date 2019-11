Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 novembre 2019)dipersonali disarebbero finiti nelle mani di Google senza alcuna autorizzazione esplicita, nell’ambito di quello che viene chiamato Project Nighingale. A rivelarlo è il Wall Street Journal. Secondo il prestigioso quotidiano,sta lavorando a fianco di uno dei più grandi sistemidella nazione, Ascension, per raccogliere e analizzare i risultati di laboratorio dei, le diagnosi dei medici e i registri di ospedalizzazione deidi ben 21 stati, creando così una storiaa completa per ciascuno di loro, includendo anchecome nome e data di nascita. L’obiettivo è di mettere a punto un nuovo software che usa Intelligenza Artificiale e deep learning per fornire suggerimenti sulle cure, ma per farlo Google non ha ricevuto il consenso esplicito deio dei loro medici.‎ Iraccolti ...

Noovyis : (Google avrebbe raccolto in segreto i dati sanitari di milioni di pazienti statunitensi, scrive il WSJ) Playhitmus… - TutteLeNotizie : Google avrebbe raccolto in segreto i dati sanitari di milioni di pazienti statunitensi… - MiyakeEau : RT @ANPIColleferro: Inammissibile la @PecorElettrica a #Centocelle avrebbe dovuto riaprire domani! Di nuovo un incendio! La nostra solidari… -