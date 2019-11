Vicenza | Lonigo | scontro tra due auto e un furgone | due feriti

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 11 novembre 2019), 11 nov. (Adnkronos) – Alle 14,30 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti a Bagnolo didavanti a villa Pisani per un incidente tra tre veicoli: due. I vigili del fuoco arrivati dal locale distaccamento hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto la conducente di una Opel Corsa e l’autista di una Fiat Bravo entrambi finiti fuori strada e bloccati negli abitacoli delle vetture. Isono stati presi in cura dal personale del Suem 118 e trasportati all’ospedale di Legnago. Illeso il conducente di un piccolo veicolo commerciale coinvolto di striscio nell’incidente. La polizia locale diha eseguito i rilievi dell’incidente per ricostruire la dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora. L'articolotra duee un, due ...