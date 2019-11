“Su plastica e auto aziendali | tasse più lievi | dice Conte

Fonte : agi

(Di lunedì 11 novembre 2019) In un'intervista a Il Fatto Quotidiano il premier Giuseppeafferma che su l'Ilva “per stanare il signor Mittal sulle sue reali intenzioni, gli ho offerto subito di reintrodurre lo scudo: mi ha risposto che se ne sarebbe andato comunque, perché il problema è industriale, non giudiziario”. Pertanto “chi vuole reintrodurre lo scudo per levare un alibi a Mittal – prosegue il premier – trascura il fatto che Mittal non lo usa, quell'alibi”. Quindi, a questo punto, anche solo continuare a parlarne, secondoindebolisce l'esecutivo “nella battaglia legale, alimenta inutili polemiche e ributta la palla dal campo di Mittal a quella del governo”. “Soltanto se Mittal cambiasse idea e venisse a dirci che rispetterà gli impegni previsti dal contratto – cioè produzione nei termini previsti, piena occupazione e acquisto dell'ex Ilva nel 2021 – potremmo valutare una nuova forma di scudo” ...

borghi_claudio : Sento alla radio che il governo ha inventato la supertassa sulla plastica senza nemmeno tirare su il telefono e asc… - petergomezblog : Tasse verdi su plastica, Renzi la pensa come Salvini e Meloni. Pd e M5s lo fermano: “Non si discute, è primo passo… - riotta : Ridurre il consumo di plastica per difendere l'ambiente è giusto e importante, ma pretendere di risolvere il proble… -