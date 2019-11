Mancini su Insigne | “l’importante è che giochi | poi verranno tempi migliori”

I convocati di Mancini : confermati Meret - Di Lorenzo e Insigne : Nessuna novità in casa Napoli per i convocati di Roberto Mancini per le due partite con la Bosnia Erzegovina (venerdì 15 novembre a Zenica) e l’Armenia (lunedì 18 novembre a Palermo). confermati i 3 azzurri, Meret, Di Lorenzo e Insigne, nonostante le voci che avrebbero voluto il capitano fuori dalla Nazionale. Tre le novità assolute: Castrovilli della Fiorentina, Cistana del Brescia e Orsolini del Bologna. Ancora escluso invece Mario ...

Mancini : “Da Insigne mi aspetto quello che si aspetta Ancelotti” : Questa sera l’Italia giocherà contro la Grecia all’Olimpico. In palio la qualificazione, anticipata, per gli Europei. A Rai Sport ha parlato Mancini. Il ct della Nazionale ha rilasciato alcune dichiarazioni anche su Lorenzo Insigne. “Mi aspetto da lui quello che si aspetta Ancelotti. Lorenzo è un giocatore di grande qualità, chiaramente se corre molto per tornare indietro perde quella che è la sua caratteristica principale: ...

Italia - Mancini : “Spero in Olimpico pieno” - poi parla di Insigne - Vialli e Mihajlovic : “Spero che l’Olimpico sia abbastanza pieno. Chiaramente non sarà come ai tempi di Italia ’90, una cosa meravigliosa. Probabilmente sarà così per gli Europei”. Sono le parole a ‘Dribbling’ su Rai 2 del ct dell’Italia Roberto Mancini a poche ore dalla sfida con la Grecia. “Insigne? Da lui mi aspetto quello che penso si aspetta Ancelotti, è un giocatore di grande qualità, chiaramente se corre ...

Mancini su Insigne : “Se si gioca ogni 3 giorni è chiaro che a volte riposi” : Il tecnico della Nazionale italiana Roberto Mancini, parlando dei convocati per i prossimi impegno dell’Italia contro la Grecia e il Liechtenstein, è intervenuto su Lorenzo Insigne. «Per noi è un giocatore molto importante. È chiaro che si pretende da giocatori così che diano sempre il massimo ma a volte durante un campionato non può succedere perché non è in grande condizione o le cose non gli vanno bene. Noi speriamo che continui a ...

Italia - Mancini : “Crediamo di aver messo insieme una buona squadra : a destra ne ho chiamato uno in più che è Di Lorenzo - se lo meritava. Insigne e Bernardeschi sono importanti. Su Balotelli…” : La conferenza stampa di Mancini Il 13 ottobre la Nazionale Italiana scende in campo all’Olimpico contro la Grecia, tre giorni dopo a Vaduz contro il Liechtenstein. Il tecnico Roberto Mancini ne parla in conferenza stampa dal Centro Tecnico Federale di Coverciano: Inter-Juventus alza il livello della Serie A? “E’ stata una partita intensa, con giocatori bravi. sono gare diverse dalle altre. Sì, senza dubbio”. Che ...