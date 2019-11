Lavorare 4 giorni a settimana farebbe bene alla salute

Fonte : vanityfair

(Di lunedì 11 novembre 2019) Di cosa si trattaQuali sono i sintomiQuali possono essere le principali causeChi colpisce e che effetti haIn principio erano 6 ia fine ottocento. Finodirettiva dell’unione Europea del 1970 che istituiva lalavorativa di 5. E già Winston Churchill, nel 1953, aveva previsto che si sarebbe arrivati agrazie al progresso tecnologico. Così come aveva detto Keynes prima di lui nel 1935, preconizzando un mondo dove tutti avrebbero potuto godere del tempo libero per vivere la propria vita esolo 15 ore. Vivremo in tempo per vedere attuata la rivoluzione che vedrà lalavorativa ridursi a 4? Intanto la New Economics Foundation, ente britannico che ha come scopo l’individuazione di buone pratiche di vita, sta preparando il terreno sostenendo, da qualche anno a questa parte, una ...

luca26599405 : @AntonioFardella @PacettiGiuliano @virginiaraggi @matteosalvinimi Almeno questi vanno a lavorare non vanno ogni gio… - mercatomilan17 : Stefano #Pioli a #SKYSport: 'Barcolliamo ma non dobbiamo mollare, dobbiamo lavorare tanto e crescere ancora. I migl… - andreafabris96 : Stefano #Pioli ???? a #SKYSport: 'Barcolliamo ma non dobbiamo mollare, dobbiamo lavorare tanto e crescere ancora. I m… -