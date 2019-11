Ex-Ilva | la nazionalizzazione? Rischiamo di ripetere disastri

Ilva - il direttore del Corsera Fontana : "Nazionalizzazione peggior scenario possibile" : La nazionalizzazione dell'Ilva sarebbe "la peggior soluzione possibile". Anche il sempre moderato Luciano Fontana, direttore del Corriere della Sera, commenta con grande preoccupazione lo scenario del colosso siderurgico di Taranto nazionalizzato per salvarlo dalla crisi legata alla fuga degli india

Ex Ilva : Laforgia (Leu) - ‘si verifichi eventuale nazionalizzazione’ : Roma, 10 nov. (Adnkronos) – “Lo ripeto: se ArcelorMittal vuole risedersi al tavolo per rispettare gli impegni, benissimo. Altrimenti si verifichi fino in fondo la carta della nazionalizzazione. In questa partita, lo Stato non può perdere”. Lo dice il senatore di Leu e coordinatore nazionale di E’viva Francesco Laforgia a margine di un incontro a Milano. L'articolo Ex Ilva: Laforgia (Leu), ‘si verifichi eventuale ...

Ex Ilva - Conte : valutiamo anche la nazionalizzazione. Patuanelli : ArcelorMittal non tornerà indietro : Il ministro: «Sul ritiro sono responsabili molti governi precedenti a Conte». Domani sciopero di tutti i lavoratori in Italia e assemblea a Genova

Ex Ilva : Messina - ‘senza accordo valutare nazionalizzazione’ (2) : (Adnkronos) – Il caso Ilva, continua il ceo di Intesa Sanpaolo, “rappresenta una situazione complessa in Italia: abbiamo uno dei migliori investitori al mondo, Mittal, che vuole investire nel nostro Paese ma a causa dell’incertezza legata alla concessione di un eventuale scudo penale si è creata, dal punto di vista negoziale, una situazione difficile per il governo italiano. Credo comunque che ci sia ancora margine per ...

Ex Ilva : Messina - ‘senza accordo valutare nazionalizzazione’ : Milano, 8 nov. (Adnkronos) – Se non fosse possibile raggiungere un accordo con Arcelor Mittal, “il governo dovrebbe valutare la possibilità di nazionalizzare l’Ilva anche se potenzialmente in contrasto con le norme comunitarie”. Lo ha detto il consigliere delegato di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, in un’intervista a Bloomberg Tv. L’Ilva, spiega Messina, “è senza dubbio un asset strategico per il ...

Ilva/ Le false soluzioni tra nazionalizzazione e cause ad Arcelor Mittal : La vicenda relativa all'ex ILVA di Taranto sta mostrando con che superficialità una questione così importante è stata trattata dal Governo

Ex Ilva : nazionalizzazione e dazi per salvare lavoro e ambiente : Ieri, in Parlamento, sull’ex Ilva, il governo italiano ha difeso l’interesse nazionale. Lo ha fatto attraverso le comunicazioni, di notevole spessore tecnico e politico, del ministro Patuanelli. Invito a leggere il suo intervento: prima, una ricostruzione analitica delle complesse vicende giudiziarie, legislative, industriali, occupazionali e ambientali che dal 2012 colpiscono Taranto, il Mezzogiorno e l’Italia.Poi, ...

Ilva - il governo incalza Arcelor ma valuta la nazionalizzazione dell’acciaio : I commissari diffidano Mittal. Conte sale al Quirinale per fare il punto sulla vertenza. Appello del premier a enti locali e parti sociali: restiamo uniti, parliamo con un voce sola

La nazionalizzazione dell'Ilva e la progressiva cancellazione dei dazi tra Stati Uniti e Cina : DALL'ITALIA Il governo valuta la nazionalizzazione dell’Ilva di Taranto. Intervistato a “Porta a porta” il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha detto: “L’Ilva deve andare avanti, stiamo valutando tutte le possibili alternative”. Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha detto di volersi isp