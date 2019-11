Come raggiungere l' orgasmo in 3 minuti con il kivin

Fonte : gqitalia

(Di lunedì 11 novembre 2019) Ancora una volta, un thread di Reddit fa luce su qualcosa relativo alle pratiche erotiche che destano dubbi o curiosità. Questa volta il tema è il, un trucco sessuale e una nuova tecnica che sta 'rompendo Internet' (e probabilmente i letti di alcuni utenti). È un metodo alternativo al modo classico di fare sesso orale con il tuo partner, un metodo che dovresti provare. «Mi è sempre piaciuto praticare sesso orale alle mie partner ma, con mia moglie, le solite tecniche non si sono mai concluse con l'. Così ho deciso di cercare idee e ho trovato diversi riferimenti al metodo. Per alcuni, questa pratica "garantisce l'" e promette di farloin pochi, sempre meno di 10. Quindi l'ho provato», ha scritto l'utente @ sreed1 e da qui inizia la descrizione di quella tecnica. In questa pratica non dovresti metterti in mezzo alle gambe della ...

maurizio_ricchi : RT @SabrySonoIo: Le condizioni delle strade di Roma, gli allagamenti, i tombini che spruzzano acqua fognaria come fossero idranti,alberi ca… - LucaBurnout : RT @SabrySonoIo: Le condizioni delle strade di Roma, gli allagamenti, i tombini che spruzzano acqua fognaria come fossero idranti,alberi ca… - araihc243 : RT @1Natsu01: Il punto era: ognuno faccia sesso come vuole, ma ci sono diversi modi per raggiungere orgasmo femminile. Il fatto che NON se… -