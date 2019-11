Astronomia | picco di due sciami meteorici in settimana | stasera le Tauridi

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 11 novembre 2019) Poche ore dopo uno degli eventi astronomici più grandi dell’anno, il transito di Mercurio, gli appassionati di osservazioni celesti potranno rivolgere lo sguardo al cielo per ammirare meteore incredibilmente luminose, note come palle di fuoco. Stanotte e fino alle prime ore di domani, martedì 12 novembre, lo sciame meteorico dellesettentrionali raggiungerà il suo. Si tratta del secondo sciame meteorico della stagione, innescato dai detriti lasciati dalla cometa 2p/Encke (il primo erano state lemeridionali ad ottobre). In maniera simile alla loro controparte, lesettentrionali sono uno sciame meteorico minore, che porta solo 5 meteore all’ora circa. Tuttavia, alcune sono davvero spettacolari. “Lenon sono note per i loro alti numeri, piuttosto sono conosciute di più per le palle di fuoco che producono. Vi invitiamo a cercare di osservare questa ...