Altra giornata di caos a Hong Kong | poliziotto spara sul dorso a dimostrante

Meteo Italia - Altra giornata caldissima : oltre +30°C in Sardegna - Firenze vola a +29°C. Picchi di +26°C al Nord/Est [DATI] : altra giornata di caldo anomalo in tutt’Italia oggi, Martedì 22 Ottobre, a causa del persistente flusso meridionale di scirocco alimentato dall’attuale configurazione sinottica euro-mediterranea che ha innescato la violenta alluvione del Nord/Ovest. Le temperature massime hanno raggiunto +31°C ad Alghero, +30°C a Sassari, +29°C a Firenze, Latina, Caserta, Benevento e Trapani, +28°C a Roma, Grosseto, Guidonia, Tivoli e Oristano, ...

Il 15 ottobre è stata la Giornata del lavarsi le mani. Ma la rivoluzione ‘igienica’ deve essere un’Altra : “Mani pulite per tutti”. Questo il tema per la Giornata mondiale del lavarsi le mani col sapone. Nulla da eccepire quando si sa che lavarsi le mani col sapone, prima di mettersi a tavola, è una misura igienica primordiale. Il nuovo ministro dell’Acqua e dell’Igiene, già responsabile della difesa del Niger, lo ha ricordato durante l’allocuzione pronunciata a l’occasione dell’anniversario della celebrazione. Mani pulite per tutti, ...

Il 15 ottobre c’è stata la Giornata del lavarsi le mani. Ma la rivoluzione ‘igienica’ deve essere un’Altra : “Mani pulite per tutti”. Questo il tema per la Giornata mondiale del lavarsi le mani col sapone. Nulla da eccepire quando si sa che lavarsi le mani col sapone, prima di mettersi a tavola, è una misura igienica primordiale. Il nuovo ministro dell’Acqua e dell’Igiene, già responsabile della difesa del Niger, lo ha ricordato durante l’allocuzione pronunciata a l’occasione dell’anniversario della celebrazione. Mani pulite per tutti, ...

Violenza donne : Gruppo Zaia - un'Altra giornata triste per morte donna per mano marito (2) : (Adnkronos) - “È giunto il momento di cambiare passo sulla educazione - sottolinea Rizzotto - a partire dai bambini e dai ragazzi nelle scuole, passando per i genitori, gli operatori delle strutture pubbliche di aiuto e sostegno, la televisione, i giornali e tutti i mezzi di informazione. Faccio un

Violenza donne : Gruppo Zaia - un'Altra giornata triste per morte donna per mano marito : Venezia, 18 ott. (Adnkronos) - “Spesso si guarda ai malevoli che arrivano lontano dai nostri affetti, ma si perde di vista quello che arriva dalle persone più vicine. Oggi le pagine di cronaca dipingono un'altra, ennesima giornata afflitta dall'uccisione di una donna per mano dell'uomo che diceva di