Troppi cinghiali | A11 rimasta chiusa per 6 ore

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 10 novembre 2019) Michele Di Lollo Autostradaoff limits alle auto dalle 6 alle 12 di oggi per almeno 25 chilometri tra Prato Ovest e Montecatini Terme. È caccia ae caprioli Tutti fermi con le quattro frecce e, mi raccomando, attenzione agli animali che potrebbero attraversare. L’autostrada A11 Firenze-Pisa Nord èdalle ore 6 alle ore 12 di domenica 10 novembre, per circa 25 chilometri tra Prato Ovest e Montecatini Terme (Pistoia) così da consentire la cattura di animali selvatici, in particolare, nei territori circostanti. Qui sono aumentati incredibilmente di numero con potenziale rischio anche per gli automobilisti. In particolare, lo stop alla circolazione, disposto dalla prefettura di Pistoia su richiesta della Regione Toscana, è necessario per catturare numerosi animali “a piede libero” presenti nella zona., ma anche caprioli. Con ...