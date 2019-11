Scoperto in Iran un nuovo maxi giacimento di petrolio

Petrolio : Scoperto nuovo maxi giacimento in Iran : scoperto un nuovo giacimento di Petrolio in Iran , da circa 50 miliardi di barili, nel sud del Paese: lo ha annunciato il presidente Hassan Rohani. I nuovi pozzi farebbero aumentare di un terzo le riserve di Petrolio greggio dell’ Iran che al momento afferma di disporre di circa 150 miliardi di barili. Il campo scoperto si trova nella provincia di Khuzestan. L'articolo Petrolio : scoperto nuovo maxi giacimento in Iran sembra essere il primo ...

Scoperto giacimento di gas in Iran : almeno 540 miliardi di metri cubi : Scoperto in Iran, nella provincia meridionale di Fars, un nuovo giacimento di gas naturale, stimato in almeno 540 miliardi di metri cubi: lo ha annunciato il vicedirettore della compagnia petrolifera nazionale della Repubblica islamica, Reza Deghan. Citato dall’agenzia petrolifera Shana, Deghan ha riferito che almeno 368 miliardi di metri cubi del gas del giacimento, denominato Eram, sono estraibili. Il valore della riserva è stimato in 40 ...