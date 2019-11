CorSera | Napoli-Genoa lascia un senso di vuoto Mortificanti gli applausi per Pandev

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 10 novembre 2019) Sul Corriere della Sera, Monica Scozzafava descrive la partita di ieri e l’atmosfera del San Paolo. E soprattutto una fotografia della partita, con Insigne, il capitano, che esce tra i fischi. Così differente, come scena, dagliche invece il pubblico napoletano riserva all’ex Goran. Neanche i tifosi sanno bene cosa fare, in fondo. La Scozzafava descrive il pubblico presente come su un'”altalena degli umori”. Fischiano tanto, ma applaudono pure, a scatti. Come al gol di Insigne, poi purtroppo annullato per fuorigioco di Lozano. “Il pubblico si riscalda e applaude, incoraggia. Segno che poi al termine della settimana più difficile dell’era Ancelotti, una vittoria sarebbe servita come il pane non soltanto per smuovere la classifica ma anche per stemperare gli animi”. E invece va in tutt’altro modo, con ilal minimo storico di ...

napolista : CorSera: #NapoliGenoa lascia un senso di vuoto. Mortificanti gli applausi per #Pandev - ilNapolista - infoitsport : CorSera - Ancelotti tra ribellioni ed ingerenze: a Napoli uno dei momenti più turbolenti della carriera - tuttonapoli : CorSera - Ancelotti tra ribellioni ed ingerenze: a Napoli uno dei momenti più turbolenti della carriera -