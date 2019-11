CONSIGLI NON RICHIESTI Il valore che i manager cercano nei collaboratori

Farmaci - dividere o frantumare le compresse : gli errori da non fare con i CONSIGLI del Ministero della Salute : A volte si pensa a dividere le compresse in più parti o a ‘polverizzarle‘ per mandarle giù più facilmente, ma la manipolazione delle forme farmaceutiche orali solide, se non correttamente gestita, può causare instabilità del farmaco, effetti irritanti a livello locale o errori nella terapia. Proprio per migliorare la sicurezza dei pazienti, il Ministero della Salute ha emanato nei giorni scorsi la Raccomandazione n.19, che fornisce ...

Non portate Huawei Mate X in montagna - l’azienda cinese sCONSIGLIa di piegarlo sotto i -5°C! : Huawei avverte gli utenti che piegando Mate X ad una temperatura uguale o inferiore ai -5°C e rimuovendo il film protettivo applicato allo schermo possono danneggiare irreversibilmente lo smartphone flessibile. L'articolo Non portate Huawei Mate X in montagna, l’azienda cinese sconsiglia di piegarlo sotto i -5°C! proviene da TuttoAndroid.

Formula 1 – Prost non ha dubbi - il CONSIGLIo alla Ferrari è sincero : “ecco cosa devono fare per evitare conflitti interni” : Prost non ha dubbi: la ricetta per un clima perfetto in casa Ferrari La stagione 2019 di Formula 1 sta per volgere al termine: anche se mancano due gare, domenica scorsa ad Austin Hamilton è stato incoronato campione del mondo per la sesta volta. Mentre la Ferrari, nonostante qualche gara positiva, ricca di spettacolo e con ottimi risultati, non ha brillato costantemente in questa difficile stagione. All’interno del team di Maranello ...

Bagatti ed ex CONSIGLIere Ranieri indagati : accusa è stoccaggio non autorizzato rifiuti : Roma – L’attuale direttore tecnico di Ama, Massimo Bagatti, e l’ex consigliere di amministrazione dell’azienda, Massimo Ranieri, sono indagati dalla Procura di Roma per lo stoccaggio non autorizzato di rifiuti legato alla mancata raccolta dell’immondizia nella Capitale nel mese di giugno, che ha prodotto accumuli di sacchetti attorno ai cassonetti. L’indagine condotta dal Noe dei Carabinieri è scaturita dagli esposti dei cittadini che ha portato ...

L. elettorale : in CONSIGLIo Veneto non c'è quorum per modifica : Venezia, 4 nov. (Adnkronos) - Il Consiglio regionale del Veneto nella sua seduta odierna non ha raggiunto la maggioranza richiesta di 26 voti a favore, fermandosi a 25 voti favorevoli, per approvare la proposta di deliberazione n. 111 “Richiesta di referendum abrogativo” relativamente alla Legge ele

Death Stranding potrà essere giocato offline - ma Hideo Kojima non lo CONSIGLIa ai giocatori : Sebbene Death Stranding sia un gioco a cui potremo giocare completamente offline, i suoi elementi multiplayer (Social Strand System) sono stati indicati come un aspetto importante dell'esperienza. Il sistema asincrono vede i giocatori interagire e aiutarsi a vicenda con mezzi indiretti, ed è qualcosa di fondamentale nell'esplorazione e nella traversata. Anche se molti potrebbero essere tentati di giocare esclusivamente in single player Death ...

Omnibus - Paragone contro CONSIGLI al M5s de Il Fatto : 'A casa non gliene frega un tubo' : Non è un momento facile per il Movimento Cinque Stelle. Le elezioni regionali umbre hanno consegnato alla storia un risultato particolarmente deludente dei grillini e c'è chi come Luigi Di Maio ha già dichiarato fallito l'esperimento di correre insieme al Partito Democratico. Tra i senatori che non aveva particolarmente gradito l'asse con i dem c'era stato Gianluigi Paragone. E, in giorni non certo semplici , c'è chi come Il Fatto Quotidiano ha ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 30 Ottobre : CONSIGLI NON richiesti. “Alleanze regionali ok - caso per caso” : Pareri I 5Stelle e l’alleanza col centrosinistra Che fare? Sostenere Bonaccini in Emilia E Grillo s’impegni come solista Impedire a Matteo Salvini di varcare il Rubicone per papparsi anche l’Emilia-Romagna e poi dilagare verso Roma. Contribuire a respingere l’avanzata leghista in una regione che offre le condizioni più favorevoli per una rivincita giallorossa: il radicamento del Pd che resiste malgrado tutto, e il consenso […] di Peter ...

Napoli - incendiate auto del CONSIGLIere Ciro Russo/ Video : 'Non mi fermerete!' : Napoli, a fuoco nella notte due automobili di Ciro Russo, consigliere comunale di San Giorgio a Cremano. Solidarietà bipartisan: 'Non mi arrendo'.

Napoli - incendiate due auto di un CONSIGLIere comunale : “Non mi fermerete - non mi arrendo” : Due automobili di proprietà del consigliere comunale di San Giorgio a Cremano (Napoli), Ciro Russo, sono state danneggiate da un incendio, la scorsa notte, in via Farina nel vicino comune di Ercolano. Le auto erano parcheggiate in strada a pochi metri di distanza l’una dall’altra. L’incendio, sulla cui origine indaga la polizia, è stato spento dai pompieri ed è avvenuto a poca distanza dall’abitazione del consigliere. Russo è iscritto al gruppo ...

Milano - sì del CONSIGLIo a un nuovo stadio : “Ma non si abbatta il Meazza”. Ma Sala ai club : “Cambiare progetto - così è inaccettabile” : Avanti col progetto del nuovo stadio di Milano di Milan e Inter, ma a patto che non si abbatta il vecchio impianto di San Siro, il Giuseppe Meazza. E’ su questo punto che il consiglio comunale di Milano ha dato il via libera alla mozione della maggioranza di centrosinistra con 27 voti favorevoli, 11 contrari e 7 astenuti: tra questi ultimi alcuni consiglieri di Forza Italia e Milly Moratti che invece è stata eletta nel Pd e come noto ...

San Siro - sì condizionato del CONSIGLIo comunale al nuovo stadio : non si abbatte il Meazza : Dal Consiglio comunale di Milano è arrivato il via libera alla Giunta per andare avanti con il progetto del nuovo stadio di Inter e Milan. La mozione della maggioranza, prima firma Ceccarelli, passata con 27 voti favorevoli, 11 contrari e 7 astenuti, tra cui alcuni di Forza Italia e Milly Moratti della maggioranza, impegna però il Comune a evitare l’abbattimento del vecchio stadio Meazza. L’ordine del giorno approvato dalla ...

Milano - sì del CONSIGLIo comunale al nuovo San Siro : «Ma non si abbatta il Meazza» : Via libera alla Giunta per andare avanti con il progetto del nuovo stadio di Inter e Milan. La mozione della maggioranza passata con 27 voti favorevoli, 11 contrari e 7 astenuti, tra cui alcuni di Forza Italia e Milly Moratti della maggioranza

Milano - sì del CONSIGLIo comunale al nuovo San Siro : «Ma non si abbatta il Meazza» : Via libera alla Giunta per andare avanti con il progetto del nuovo stadio di Inter e Milan. La mozione della maggioranza passata con 27 voti favorevoli, 11 contrari e 7 astenuti, tra cui alcuni di Forza Italia e Milly Moratti della maggioranza