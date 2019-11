Raz Degan ha una nuova fidanzata | “Con lei sto bene” La confessione a Verissimo

Fonte : caffeinamagazine

(Di sabato 9 novembre 2019) Razè tornato in tv come ospite di Silvia Toffanin, a, in occasione dell’anniversario dal suo primo spot pubblicitario. Vi dice niente la frase “Sono solo fatti miei”. Lo slogan è passato alla storia. E dire che ha rischiato di non sostenerlo quel provino. Il modello ha raccontato che quel giorno era molto in ritardo e non aveva modo di avvisare la produzione. Poi invece è arrivato e, nonostante fosse sudato e bagnato dalla pioggia, lo hanno scelto. Da quel momento in poi è diventato il modello più ricercato in Italia. “Quando me lo dissero non ci credevo – ha ammesso – Andai in Italia senza parlare una parola ospite al Maurizio Costanzo Show”. E quando la Toffanin manda in onda il filmato in cui si vede un giovane Raz che neppure saluta il famoso conduttore, spiega: “Non lo conoscevo Maurizio Costanzo, per questo lo salutai con un ciao”. (Continua dopo la foto) Ma il ...

