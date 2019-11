Non è solo la memoria limitata a non permettere la registrazione di video in 4K 60 fps

Lewandowski avvisa : “un giocatore da solo Non può prendersi tutto il peso” : L’attaccante polacco del Bayern Robert Lewandowski ai microfoni del Süddeutsche Zeitung ha parlato della situazione difficile della squadra: “Una colonna vertebrale con i soli Neuer e Lewandowski non è sufficiente. Dovremmo avere un leader in ogni linea: porta, difesa, centrocampo e attacco. Sarebbe perfetto perché un giocatore da solo non può prendersi tutto il peso”. Lewandowski bacchetta i giovani: “Sono riservati o ...

TIM proroga la promo per smartphone a rate senza anticipo e accoglie Xiaomi Mi Note 10 e Non solo : TIM ha prorogato la promo degli smartphone a rate senza anticipo, dal 15 novembre varrà anche per Xiaomi Mi Note 10, Huawei Nova 5T e Redmi Note 8T. L'articolo TIM proroga la promo per smartphone a rate senza anticipo e accoglie Xiaomi Mi Note 10 e non solo proviene da TuttoAndroid.

Migranti - sono loro ad aiutarci a casa nostra (ma Non solo) : Per l'Italia e per tutta l'Europa, l'ultimo anno è stato difficile per l'immigrazione. Sbarchi – e diritti – in calo drastico per la politica dei porti chiusi. Ciononostante gli stranieri residenti nel Bel Paese ci hanno ancora una volta aiutato 'a casa nostra'. Non solo, ci hanno pensato da soli ad aiutare chi è rimasto 'a casa loro'. I dati aggiornati del contributo economico, sociale, culturale ed umano dei Migranti residenti in ...

BLACK FRIDAY 2019 - SCONTI E OFFERTE/ Non solo Amazon - anche Euronics è pronta : BLACK FRIDAY 2019, SCONTI e OFFERTE: non solo Amazon, anche Euronics si prepara al venerdì nero con una serie di iniziative. Ecco i dettagli

Panchina Napoli - esonero Ancelotti : per i bookies è addio entro Natale - ma Non è il solo… : Terremoto Napoli. Ultimi giorni di agitazione in casa partenopea, con la questione ritiro dopo il pari in Champions League che ha incrinato un rapporto già non idilliaco tra le parti. Calciatori e società contro, Ancelotti figura… a metà. Ma in tutto ciò è proprio l’allenatore che potrebbe fare le valigie. Questo, quantomeno, secondo i bookmakers. Stanleybet, ad esempio, quota a 2,00 la possibilità che Ancelotti lasci il ...

È morto Fred Bongusto - cantò l’Italia del boom Video|Foto «Una rotonda sul mare» - ma Non solo : cinque grandi hit : Aveva 84 anni ed era malato da tempo. «Una rotonda sul mare» uno dei suoi successi internazionali. I suoi modelli artistici erano Gershwin, Luis Armstrong e Nat King Cole. Fu amico e collaborò anche col grande jazzista Chet Baker.

CorSera : Non c’è solo Davide Ancelotti. I “figli di” negli staff dei padri allenatori : Da quanto è emerso negli ultimi giorni, i giocatori del Napoli mal digeriscono la presenza, nello staff di Carlo Ancelotti, di alcuni suoi familiari. Nella fattispecie il figlio trentenne Davide, vice allenatore, e il genero nutrizionista, Mino Fulco. Ma l’allenatore del Napoli non è il primo ad affidare compiti di responsabilità ad un suo familiare nel proprio staff, scrive il Corriere della Sera. “Che questo avvenga per stima ...

Non solo rugged : Blackview A80 Pro porterà la quadrupla fotocamera nella fascia economica : Blackview, brand cinese specializzato in smartphone rugged, è al lavoro su Blackview A80 pro, uno smartphone economico con quadrupla fotocamera posteriore. L'articolo Non solo rugged: Blackview A80 Pro porterà la quadrupla fotocamera nella fascia economica proviene da TuttoAndroid.

Non solo Black Desert Online - Pearl Abyss ha annunciato l'arrivo di tre nuovi titoli : Pearl Abyss, studio di sviluppo di Black Desert Online, ha annunciato l'arrivo di tre nuovi titoli in futuro. Il primo gioco è Crimson Desert, un MMORPG open-world ambientato in un monto fantasy epico. In una guerra per la sopravvivenza, tre tribù combatteranno per il controllo del continente Pywell.Il secondo titolo invece sembra essere il primo sparatutto di Pearl Abyss e si chiama Plan 8. Plan 8 è uno sparatutto MMO exosuit, un titolo guidato ...

Smartphone Android - tablet - wearable e Non solo : potete acquistare di tutto con il coupon eBay : Avete bisogno di un nuovo Smartphone o tablet Android, o magari di nuovi wearable, speaker, cuffie o anche PC e TV? Ecco una selezione dei migliori prodotti da acquistare con il codice sconto PREGALI19 di eBay. L'articolo Smartphone Android, tablet, wearable e non solo: potete acquistare di tutto con il coupon eBay proviene da tuttoAndroid.

Marco Triches - pompiere morto ad Alessandria : “Non sono un eroe - voglio solo salvare persone” : I Vigili del Fuoco hanno diffuso un'intervista rilasciata da Marco Triches nel 2010, durante il periodo di addestramento: "Fare il Vigile del Fuoco non è solamente un lavoro. Fare il Vigile del Fuoco è aiutare la gente". E poi: "Non mi sento un eroe, spero di avere l'opportunità di salvare delle persone".Continua a leggere

Il vigile del fuoco morto ad Alessandria : “Non mi sento un eroe - voglio solo aiutare le persone. Questo è il lavoro dei miei sogni” : Marco Triches, 38 anni, è uno dei tre pompieri morti a Quargnento, in provincia di Alessandria, dopo l’esplosione di una cascina. Il video è stato diffuso dal sito ufficiale dei vigili del fuoco e mostra Triches alla fine del corso di formazione, nel 2010, per entrare in pianta stabile nel corpo del Ministero dell’Interno. L'articolo Il vigile del fuoco morto ad Alessandria: “Non mi sento un eroe, voglio solo aiutare le ...

Antonio Conte che dà di matto può solo far bene all'Inter. A patto che Non esageri : Se qualcuno in Papuasia non se ne fosse ancora accorto, ve lo diciamo noi: Antonio Conte si è incazzato come solo Er Mutanda con Pappalardo in quel famoso pomeriggio televisivo («Mai più!»). S' è incazzato per la sconfitta di Dortmund, ovvio; s' è incazzato perché detesta vedere le sue squadre non r

Il problema dell’ILVA Non è solo lo “scudo penale” : Nell'incontro con il governo i nuovi proprietari dell'ILVA dicono che per proseguire il loro investimento vogliono licenziare metà dei dipendenti della grande acciaieria di Taranto