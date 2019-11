Nadia Toffa | la madre Margherita racconta il suo coraggio | “Sapeva sarebbe finita così”

“Perché non voleva diventare madre”. Nadia Toffa - mamma Margherita svela quel segreto così intimo della figlia : Si chiama “Non fate i bravi” ed è il libro postumo di Nadia Toffa che la signora Margherita, mamma di Nadia, è andata a presentare a “Quarto grado”. mamma Margherita ha lasciato, anche nel programma di Gianluigi Nuzzi, grande amico di Nadia, un ricordo di sua figlia. Ma come si fa a dimenticare una donna come Nadia? Uno scricciolo pieno di forza e determinazione che non aveva paura di nulla, soprattutto non aveva paura di stare dalla parte dei ...

“Vergognatevi!”. Mascherata da Nadia Toffa vince il premio ad Halloween e gli amici le urlano “Muori!” : Quanto si può essere stupidi a questo mondo? Parecchio, quasi infinitivamente. Eppure, per fortuna, c’è anche chi si accorge di assurdità del genere, le smaschera, letteralmente e le denuncia: gogna pubblica, forse uno dei pochi casi in cui è sacrosanta. Ma veniamo ai fatti: una ragazza di Cassino, in provincia di Frosinone, ha vinto il primo premio per la maschera più bella travestendosi da Nadia Toffa, a una festa di Halloween organizzata in ...