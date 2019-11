Cosa succederebbe se un buco nero apparisse all’improvviso nel Sistema solare?

Yesterday - Cosa succederebbe ai Beatles se fossero un fenomeno dei nostri giorni : https://www.youtube.com/watch?v=Psm0jY9J4uA Lo spunto di Yesterday è così forte, immediato e pieno di possibili esiti da essere immediatamente chiaro già alla prima apparizione del trailer: dopo uno strano incidente un musicista scopre che nessuno nel mondo sa chi siano i Beatles , non ce n’è traccia da nessuna parte, come se non fossero esistiti. Lui però ricorda tutto e li vuole sfruttare. Nel 90% dei casi uno spunto simile regge solo metà di ...

Sondaggi elettorali : rischio crisi di governo - Cosa succederebbe se si votasse oggi : La crisi di governo ufficialmente non è stata aperta, ma dal punto di vista politico, senza dubbio, è già avviata. E l’ipotesi di un voto anticipato non è più così lontana. Motivo per cui è particolarmente interessante sapere, attraverso i Sondaggi, cosa potrebbe accadere se si andasse alle urne oggi. La rilevazione di Ipsos riportata dal Corriere della Sera evidenzia il successo della Lega, sempre in crescita, e la possibile affermazione ...