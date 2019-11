Fonte : ilnapolista

(Di sabato 9 novembre 2019)sa che non c’è arma migliore per risolvere, o almeno tentare di risolvere, le situazioni come questa della saggezza. Una saggezza dispensata in pillole, sparsa intorno e lasciata attecchire e sbocciare. Il Corriere dello Sport scrive di un incontro fugace, rapido tra l’allenatore e la squadra, poche parole «Non nepiù». Riprendete il pallone, ragazzi e sistematelo al centro del campo e dei pensieri: Napoli-Genoa è un calmante, la necessaria pozione magica che consente distrarre l’attenzione da una settimana attraversata su di giri Il ritiro deciso daha davvero il sapore di un rifugio per tutti i calciatori che hanno bisogno di ritrovare la concentrazione e lagusta per scendere in campo questa sera al San Paolo L'articolo: «Non nepiù» ildidiperlasembra essere il ...

napolista : CorSport: «Non ne parliamo più» il colpo di spugna di #Ancelotti per riportare la serenità Il ritiro è stata la mo… - salvione : Sassuolo, De Zerbi: 'Non capisco la preoccupazione per la classifica' - salvione : Deulofeu, gol e assist nel 2-0 al Norwich: il Watford non è più ultimo -