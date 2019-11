Christian Zapata | “Il Napoli è in difficoltà e bisogna approfittarne”

Fonte : forzazzurri

(Di sabato 9 novembre 2019) Al termine del primo tempo di-Genoa, con il punteggio ancora sullo 0-0, è intervenuto ai microfoni di Dazn, difensore rossoblù. Ecco quanto prontamente dichiarato e riportato dalla redazione ForzAzzurri.net: “Stiamo messi bene in campo e dobbiamo continuare così. Ilè inapprofittarne”. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULCLICCA QUI LEGGI ANCHE: Ulivieri: “Interverremo a tutela di Ancelotti se verrà toccato il suo diritto di allenatore” Don Garber: Ibrahimovic ha firmato per il Milan! Associazione Italiana Calciatori: “Caso? Giusto disertare se il ritiro è punitivo.” CONTENUTI EXTRA: Allerta alimentare: ritirato lotto Acqua di Nepi Alcuni batteri potrebbero aumentare il rischio di tumore al colon-retto Mary D’Amelio, stuprata e uccisa a sassate alla fermata del treno L'articolo: ...

sircertaldo : Non oso pensare a quando il bentegodi sarà calcato da: Duvan Zapata Christian kouame Romelu lukaku Felipe caiced… - MayLouise15 : Don't lie, Name drop: 1. MICHELLE DELTO 2. RED BATISLAON 3. CHRISTIAN ORAIZ 4. BERL JOHN PEPITO 5. CHRIS JAY POLO… -