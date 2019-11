Thiago Motta | “Ancelotti è una persona fantastica Vedo un Napoli compatto”

Genoa-Udinese - le parole di Thiago Motta e Gotti : il vice-allenatore friulano chiarisce il suo ruolo : Importantissima vittoria dell’Udinese contro il Genoa. In panchina c’era Luca Gotti, allenatore ad interim dei friulani come lo stesso protagonista ha ribadito ai microfoni di Sky Sport: “Oggi ho visto una squadra che ha reagito alla grande alle difficoltà che sta attraversando in questo periodo. Noi abbiamo una rosa molto particolare perché molto livellata nei suoi elementi e ogni domenica le scelte non sono semplici per ...

Formazioni ufficiali Genoa-Udinese : sorpresa Saponara per Thiago Motta : Formazioni ufficiali Genoa-Udinese – Genoa e Udinese si sfidano nell’undicesima giornata di Serie A. Il Grifone ha vissuto un momento di estasi con l’arrivo di Thiago Motta in panchina. La rimonta contro il Brescia ha dato tre punti fondamentali per la corsa salvezza. L’impegno contro la Juventus, proibitivo sulla carta, ha visto il Genoa tenere testa fino ai minuti di recupero, quando è stao beffato da un calcio di ...

Probabili formazioni Genoa-Udinese : Gumus o Pandev per Thiago Motta - pochi cambi per i bianconeri : Probabili formazioni Genoa-Udinese – Tre scontri salvezza nel pomeriggio domenicale di Serie A. Tra questi c’è Genoa-Udinese. Cerca la tranquillità la squadra rossoblu, con il nuovo corso Thiago Motta, la vittoria contro il Brescia e il pari sfiorato allo Stadium. Chi invece non vive momenti tranquilli è il club bianconero, con l’ufficialità dell’esonero di Tudor e il momentaneo traghettamento di Gotti in attesa del ...

Juventus-Genoa - Thiago Motta polemizza : “l’arbitro è stato severissimo con noi” : E’ un Thiago Motta amareggiato più che polemico quello che commenta la sconfitta del Genoa contro la Juventus, maturata soltanto nel finale: “Mi rimane l’amarezza per il risultato, ma posso tornare a casa tranquillo perché ho visto una bella squadra. Abbiamo dimostrato su un campo difficile di potercela giocare alla pari fino alla fine, devo essere solo contento e ringraziare i miei giocatori, che hanno dimostrato di ...

Juventus - Sarri punta il Genoa : “la classifica è bugiarda - sarà dura. Thiago Motta? Ho studiato anche il Psg U19” : L’allenatore della Juventus ha presentato il match con il Genoa, sottolineando di aver studiato a fondo anche le idee di Thiago Motta Il pareggio di Lecce da riscattare, tornando a vincere già domani all’Allianz Stadium contro il Genoa. La Juventus vuole dimenticare il mezzo passo falso del Via del Mare, concentrandosi sulla sfida con la squadra di Thiago Motta, reduce dal successo sul Brescia. Tano ...

Juventus-Genoa - Thiago Motta non ha paura : “avversaria fortissima - ma so come affrontare i bianconeri” : L’allenatore del Genoa ha parlato alla vigilia del match con la Juventus, in programma domani all’Allianz Stadium Prima partita e prima vittoria per Thiago Motta sulla panchina del Genoa, un successo arrivato in rimonta con il Brescia, steso dai tre subentrati mandati in campo dall’allenatore italo-brasiliano. Tano Pecoraro/LaPresse Adesso c’è l’ostacolo Juve, una partita difficilissima che il neo allenatore ...

Il Genoa batte il Brescia 3-1. Decisivi i cambi di Thiago Motta : nella ripresa gol di Agudelo - Kouamé e Pandev : Gradinata Nord praticamente vuota nei primi 10 minuti per la protesta da parte dei tifosi rossoblù contro il presidente Preziosi

Genoa-Brescia - Thiago Motta : “Abbiamo mostrato un cuore enorme” : “La sensazione dell’esordio è buona. La squadra si è comportata bene dal primo minuto fino all’ultimo, perché non si è mai disunita, nemmeno nei momenti difficili. Oggi abbiamo mostrato un cuore enorme e questa è la cosa più importante”. Queste le parole di Thiago Motta dopo il 3-1 del Genoa inflitto al Brescia grazie a tre gol di tre calciatori subentrati nella ripresa: Agudelo, Kouamé e Pandev. Non era mai ...

Tre cambi tre gol : il piccolo triplete di Thiago Motta all’esordio : Un piccolo triplete. Thiago Motta comincia l’avventura sulla panchina del Genoa con un 3-1 al Brescia, in rimonta, nel quarto anticipo di Serie A. Di più: il nuovo tecnico del Grifone, prima fa la rivoluzione nell’undici iniziale e poi, in svantaggio per una rete di Tonali su punizione, azzecca i tre cambi. Agudelo, Kouame e Pandev. Uno, due, tre: tre gol. E 3-1 finale. Il Genoa, con questo successo, scavalca proprio il Brescia in ...

La panchina del Genoa batte il Brescia - Thiago Motta pesca 3 jolly : la squadra di Corini stesa 3-1 [FOTO] : Genoa-Brescia – Il Genoa vince 3-1 in rimonta contro il Brescia. Tre punti fondamentali per il Grifone di Thiago Motta. L’italo-brasiliano, all’esordio in panchina, pesca tre cambi decisivi dalla panchina. Prima mezz’ora bruttina e noiosa. Dopo il 30′ la partita si accende. Il Brescia gioca meglio e trova il vantaggio Tonali. Al 34′ il gioiellino di casa Brescia trova un super gol da calcio di ...

Formazioni ufficiali Genoa-Brescia : rivoluzione Thiago Motta - gioca Gumus : Formazioni ufficiali Genoa-Brescia – Due squadre a caccia di punti salvezza. Uno scontro diretto fondamentale per il prosieguo della stagione. Così può essere presentata la gara tra Genoa e Brescia. Il Genoa è crollato a Parma, sconfitta che è costata la panchina ad Andreazzoli. Debutto per Thiago Motta alla guida del Grifone. Di fronte un Brescia reduce dal buon pareggio contro la Fiorentina. Nel Genoa tornano a disposizione ...

Thiago Motta - prendendolo sul serio : a cura di Gianluca Viscogliosi Un gesto rapido tra le tasche, di quelli fatti di istinto, senza pensarci troppo. Magari spunterà un dollaro, residuo di un viaggio personale o souvenir classico di amici, parenti e affini. “E pluribus unum”, si legge su una faccia della moneta. “Dai tanti all’uno”, inteso come singolo, le esperienze e i volti che ci formano fino a farci diventare quello che siamo. E se questo è il presupposto che ha portato ...