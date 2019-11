Spazio | le cellule del cuore battono diversamente in microgravità

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 8 novembre 2019) Un esperimento, pubblicato su Stem Cell Reports, condotto da un team della Stanford University, ha consentito di rilevare che ledelnello: le staminali delportate sulla Stazione Spaziale dalla capsula Dragon SpaceX hanno dimostrato di sapersi adattare bene alla. “Siamo sorpresi di quanto velocemente ledel muscolo cardiaco umano siano in grado di adattarsi all’ambiente in cui sono collocate, compresa la“, ha spiegato Joseph Wu. “Il nostro studio è il primo a utilizzare lestaminali indotte dall’uomo per studiare gli effetti del volo spaziale sulla funzione delumano“. I ricercatori hanno utilizzatostaminali delderivate dapluripotenti: hanno trascorso 5,5 settimane sulla ISS, mentre un gruppo di controllo diè stato ...

