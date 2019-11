Opere d' arte rubate e recuperate dai carabinieri in Calabria

Plastica appARTE : da cannucce di plastica a Opere d’arte : Inaugura il 5 novembre alle 17.30, in presenza dell’Assessore alla scuola e politiche educative del Comune di Rimini Mattia Morolli, la mostra plastica appARTE curata da Info Alberghi Srl in collaborazione con il Liceo Artistico Statale “A.Serpieri” di Rimini, Fondazione Cetacea onlus e con il patrocinio del Comune di Rimini. La mostra conclude il progetto Blu Booking, lanciato da Info Alberghi Srl durante l’estate 2019 allo scopo di ...

L’artista che realizza Opere d’arte con vecchie macchine da scrivere : Alcune macchine da scrivere hanno fatto la storia del design mondiale, e noi italiani lo sappiamo bene, grazie ai fasti del marchio Olivetti. Tuttavia, il potenziale artistico di questi oggetti è grande anche quando vengono smontati pezzo per pezzo (e montati per altri scopi). Lo dimostrano le creazioni dell’artista statunitense Jeremy Mayer, che costruisce sculture di medie e grandi dimensioni riutilizzando i singoli componenti delle ...

Arte e realtà aumentata contro stigma Hiv - 5 Opere al Base di Milano : Milano, 22 ott. (Adnkronos Salute) - Un volto, scomposto in linee e forme geometriche, che piano piano riprende i lineamenti. Una donna che perde i suoi colori e li ritrova attraverso la terapia che le salva la vita: sono due delle 5 opere in realtà aumentata, composte da altrettanti artisti italian

Jaguar collabora col fotografo Rankin per delle sbalorditive Opere d’arte : Due icone dello stile britannico uniscono le forze per creare delle straordinarie ed esclusive immagini delle berline sportive Jaguar XF, XE e della leggendaria Mk 2. “Rooms by Rankin” è il nome del progetto del fotografo di fashion e style, di fama mondiale Rankin, che ha ideato e costruito dei set dallo stile davvero unico Jaguar è orgogliosa di presentare la prima di una serie di splendide immagini create dall’iconico e famoso fotografo ...

Sardegna : truffe - furti d’oggetti sacri e Opere d’arte - in manette l’Arsenio Lupin sardo : I Carabinieri l’hanno definito l’Arsenio Lupin sardo e per mesi era riuscito a sfuggire alla cattura, spostandosi per tutta l’Italia. Giuseppe Liberatore, 44 anni, originario di Alghero, volto molto conosciuto alle forze dell’ordine, è stato arrestato qualche giorno fa dai militari a Santa Maria La Palma. Una frazione a pochi chilometri di distanza dalla cittadina catalana. La scorsa mattina - accompagnato dal suo avvocato di fiducia e dai ...

Lo Magno arte contemporanea alla GrandArt di Milano con le Opere di Giovanni Blanco : Dal 4 al 6 ottobre Lo Magno arte contemporanea di Modica, unica galleria in Sicilia, sarà protagonista a Milano di GrandArt,

Sgarbi contro Facebook : Il suo algoritmo scemo censura Opere d'arte : Vittorio Sgarbi è un fiume in piena contro Facebook. Il motivo? Il social network gli ha censurato quattro fotografie di quadri, quelli di Courbet, Giorgion e Canova. Il motivo? Violavano le condizioni d'uso di Fb, secondo l'algoritmo. Già, l'intelligenza artificiale del social ha oscurato quelle fotografie perché le ha ritenute volgari, pornografiche, visto che quelle opere d’arte, come spesso accade, ritraevano il corpo femminile senza ...

Quando la pornografia si trasforma in arte : le sconvolgenti Opere di Helen Beard : Helen Beard è nata e cresciuta in Inghilterra. Con un passato decennale nel mondo del cinema come direttore creativo, la donna sta facendo molto parlare di sé per le sue opere ispirate al mondo della pornografia: attraverso la tela e i colori ad olio, la Beard rielabora dal punto di vista femminile immagini molto esplicite, trasformandole in un modo per riflettere sul ruolo dei corpi nella società contemporanea.Continua a leggere