Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 novembre 2019) “Okun belcaldo, sto tornando a casa”. Non si tratta di una scena presa da un film di fantascienza, ma di uno scenario che a breve potrà diventare realtà:infatti ha pubblicato nelle scorse ore tutta la documentazione tecnica che consentirà agli sviluppatori di integrare nuove funzioni a supporto dei dispositivi intelligenti per la stanza da, sul sito ufficiale, qui e qui. Nel recente passato infatti il colosso di Mountain View è stato criticato per essere poco competitivo rispetto alla controparte Amazon che con Alexa, integrata negli smart speaker Echo ma anche in numerosi prodotti di terze parti, è in grado di dialogare con un’enorme quantità di dispositivi intelligenti. La risposta non si è fatta attendere molto dunque, e presto anche gli smart speaker equipaggiati conAssistant vedranno crescere le proprie ...

EliCooky07 : RT @AdorSugav: Ok Google cerca : come diventare un Armybomb gonfiabile gigante - galdi_olga : RT @AdorSugav: Ok Google cerca : come diventare un Armybomb gonfiabile gigante - AdorSugav : Ok Google cerca : come diventare un Armybomb gonfiabile gigante -